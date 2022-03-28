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Merveli Türkiye Wagrain Etabı’nda üçüncü

28 Mart 2022
Merve Çelebi







Merve Çelebi’nin de yer aldığı Türkiye Kadın Milli Takım, CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Wagrain Etabı’nı üçüncülükle tamamladı.

Merve Çelebi, Bahanur Gökalp ve Simge Yalçın’dan oluşan Türkiye Milli Takım, Çekya 1 takımıyla çıktığı yarı final maçını 2-1 kaybederek şampiyonluğu kaçırdı.




Türkiye, İtalya karşısında verdiği üçüncülük mücadelesini ise 15-12, 15-5’lik set sonuçlarıyla 2-0 kazanarak üçüncülük kürsüsüne çıktı.



Merve’li Türk Milli Takım, Avusturya öncesinde Kayseri/Erciyes’teki ayakta ise şampiyonluk kürsüsüne çıkmıştı.

 



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28 Mart 2022


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