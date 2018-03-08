Merve Girne’ye hayat katacak

Türkiye’nin beğeniyle dinlenen kadın yorumcularından Merve Özbey 9 Mart Cuma gecesi Girne’nin yeni mekanlarından Albüm Bar & Club’ta sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sahne yaşamında birçok ünlü sanatçıya vokalistlik yapan Merve Özbey, 2012 yılında Erdem Kınay’ın çıkardığı Proje albümünde “Duman” şarkısına eşlik etmiş ve büyük beğeni kazanmıştı. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey’in ilk kez duyulmasını sağlamıştı. Ünlü şarkıcının “Yaş Hikayesi”, “Boynun Borcu” ve “Vicdanın Affetsin”gibi sevilen şarkılarını konukları için seslendirecek. Şarkılara hayat katarak sahnedeki yerini garantileyen Özbey’in Albüm’deki konserine ilginin yoğun olması bekleniyor.