Mersinlik’te karaya vurmuş bir tekne bulundu. Balıkçılar tarafından Salı günü bulunan tekne, bugün Limanlar Dairesi ekiplerince çıkarıldı.

Tekneyi emare alan polis, tekneyle mülteci getirildiği yönünde kesin bir tespit olmadığını bildirdi.

Polis Basın Subayı’ndan alınan bilgiye göre, geçen Salı 18.15 sıralarında Mersinlik’te, köyün kuzeyindeki sahilden 20 metre içeride, karadan balık avlamak için sahile giden balıkçılar tarafından, üzerinde “Işıl 2” ve “Deniz Anası” yazan, 5 metre uzunluğunda, mavi-beyaz renk, alabora olmuş fiber balıkçı teknesi tespit edildi.

Karaya vuran teknenin sudan çıkarılması için polis nezdinde, Limanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma tamamlandı.

Teknenin kime ait olduğu yönünde polis soruşturması sürüyor.