Lefkoşa Merkezi Cezaevi ‘ndeki mahkumların dün açlık grevi başlatmasıyla, bugün de mahkum yakınları Merkezi Cezaevi önünde eylem yapıyor.

Çok sayıda mahkum ve tutuklu yakını cezaevi önünde toplandı.

Cezaevi önünde çok sayıda polis ve tutuklu aracı hazır bekliyor

Mahkumlar grevi koşulların iyileştirilmesi ve şartlı tahliye için başlatmıştı

Mahkumlar, cezaevindeki koşulların iyileştirilmesini ve pandemi dönemi dünyada ve güneyde hayata geçen koşulların uygulanmasını ve dünyanın çeşitli yerlerinde uygulamaya geçen şartlı tahliye ile iyileştirmelerin burada da uygulanmasını talep ettiğinden dolayı açlık grevi başlatmıştı.