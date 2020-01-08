Kıbrıs

Merkezi Cezaevi Müdürlüğü “cezaevinde uyuşturucu partisi düzenlendi” iddialarını yalanladı

8 Ocak 2020
Cezaevi

Merkezi Cezaevi Müdürlüğü, “cezaevinde uyuşturucu partisi düzenlendi” iddialarını yalanladı.

Cezaevi Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Merkezi Cezaevinde, 5 Ocak 2020 gecesi yaşanan olayın aslı; 7-8 kişilik bir grup mahkumun televizyon izerken gruplaşma yaptığı ve birbirlerine sigara ikram ettikleri  nöbetçi gardiyanlar tarafından güvenlik takip kameralarından tespit edilerek, hemen müdahale edilmiş ve arama yapılmıştır.

Yapılan yoklamada bu grubun üzerinden bir adet Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden temin edilen hap çıkmış, ayrıca yerde tütün tozuna benzer parçalar bulunmuştur.

Bunun üzerine idari soruşturma hemen başlatılmış olup, disipllin kurulu görüntüleri incelemeye almıştır. İnceleme ve soruşturma tamamlandıktan sonra disiplin kurulu gerekeni yapacaktır. Cezaevi İdaresi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yerdeki tütün tozlarını da narkotik şubenin incelemesi için gerekli girişim yapılmıştır.

Cezaevinde cezasını çeken mahkumların ve görev yapan personelin insan olduğu ve  dışarıda ailelerinin olduğu gerçeğini  lütfen unutmadan kamuoyunda yanlış algıların doğmasına sebep olacak şekilde yayın yapılmamasını ve basınımızın bu gibi konularda gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz.”



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