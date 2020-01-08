ABD Başkanı Trump: NATO’dan bu sürece daha fazla müdahil olmasını isteyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da bir basın açıklaması yaptı.

2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan 2018’de çekilen Trump, Tahran’dan Kasım Süleymani’nin öldürülmesi sonrası gelen “nükleer anlaşmanın taahhütlerine uymayacağız” açıklamasına yanıt vererek konuşmasına başladı.

“Ben ABD Başkanı olduğum sürece İran nükleer silah sahibi olmayacak” diyen Trump, ardından Çarşamba gecesi İran’ın Irak’taki iki Amerikan üssüne düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikalının zarar görmediğini, erken uyarı sisteminin gayet iyi çalıştığını söyledi.

“2015’te nükleer anlaşmayı imzalamıştık İran’la ama onlar ABD’ye teşekkür etmek yerine ölümle tehdit etti. Bu anlaşma imzalandığı gün ölümle tehdit etti. Yemen, Suriye, Lübnan, Afganistan ve Irak’ta adeta bir cehennem yarattı.”

Trump, nükleer anlaşmanın tarafı olan Avrupa ülkelerini de anlaşmadan çekilemeye çağırdı:

“İran nükleer hedeflerini terörist amaçlar için kullanacak. Avrupa ülkelerinin de, Çin’in, Almanya’nın, Fransa’nın da bu gerçeği fark etmesinin zamanı geldi. İran nükleer hedeflerini ve teröre verdiği desteği bırakmalı. Hepimiz birlikte çalışarak İran’la dünyayı daha güvenli bir yer haline getirecek bir anlaşma yapmalıyız.

“İran harika bir ülke olabilir. Ancak İran savaşı tetikledikçe Orta Doğu’ya barış ve istikrar gelmeyecek. Ancak daha ileri gitmesine izin verilmeyecek. NATO’dan da bu sürece daha fazla müdahil olmasını isteyeceğim.”

ABD ekonomisinin kendi yönetiminde güçlendiğini ve bu sayede ordunun imkanlarını ve silahları da geliştirdiklerini söyleyen Trump, ordunun elindeki füzeleri ve silahları anlatarak “Amerikan Silahlı Kuvvetleri hiç olmadığı kadar güçlü” dedi, ancak bu gücü kullanmak istemediğini belirtti:

“Böyle bir ordumuzun olması, onu kullanmak zorunda olduğumuz anlamına gelmiyor. Kullanmak istemiyoruz. ABD, barışı kucaklamaya hazır.”