Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası TL’de kayıp yüzde 1’i aştı

Döviz kurları TCMB faiz kararı sonrasında yükseldi. Dolar 14.79, Euro 16.38 ve Sterlin 19.56 seviyesinden işlem görüyor.
Güne 14,6020 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 14:37 itibarıyla %1,28 artışla 14,8019 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,5802, en yüksek 14,7635 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,6193 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 18.02.2022 tarihinde 13,5136 ile son bir ayın en düşük, 13.03.2022 tarihinde ise 14,9941 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,8019 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Euro
Güne 16,1597 ile başlayan Euro kuru, saat 14:35 itibarıyla %1,48 artışla 16,3898 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,0528, en yüksek 16,2300 seviyelerini gören Euro, günü 16,1780 seviyesinde kapattı. Euro, 15.02.2022 tarihinde 15,3518 ile son bir ayın en düşük, 10.03.2022 tarihinde ise 16,6554 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,3898 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Sterlin
Güne 19,2623 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 14:35 itibarıyla %1,66 artışla 19,5711 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 19,0958, en yüksek 19,3153 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 19,2911 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 15.02.2022 tarihinde 18,3706 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 19,9034 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 19,5711 TL‘ye karşılık gelmektedir.