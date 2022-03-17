Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası TL’de kayıp yüzde 1’i aştı

Güne 14,6020 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 14:37 itibarıyla %1,28 artışla 14,8019 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,5802, en yüksek 14,7635 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,6193 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 18.02.2022 tarihinde 13,5136 ile son bir ayın en düşük, 13.03.2022 tarihinde ise 14,9941 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,8019 TL‘ye karşılık gelmektedir.