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Merkel: Bizi çok zor aylar bekliyor

26 Ekim 2020
Angela Merkel





Almanya Başbakanı Angela Merkel günden güne yükselen Covid-19 vakalarına ilişkin uyarıda bulundu.







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26 Ekim 2020

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