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“Kısmi karantina” uygulanan Hollanda’da rekor vaka artışı

26 Ekim 2020
Hollanda'da covid-19





Hollanda’da Covid-19 salgınında 10 bin 203 ile “en yüksek günlük vaka” kaydedildi







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26 Ekim 2020

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