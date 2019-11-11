Merit Royal’den Kemal Saraçoğlu’na destek

Merit Royal Hotel sponsorluğunda Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına düzenlenen dayanışma yemeği büyük takdir topladı.

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle adından sıkça söz ettiren Merit Royal Hotel, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlenen dayanışma yemeğine ev sahipliği yaptı. Merit Royal Hotel sponsorluğunda 8 Kasım Cuma akşamı Merit Royal Premium Hotel Balo Salonu’nda gerçekleşen dayanışma yemeği yoğun bir katılımla saat 19.30’da başladı. Etkinliğe, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu ve Jale Refik Rogers, Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer, Mütevelli Heyeti Üyeleri ve Vakıf personelinin yanı sıra Güney Kıbrıs’tan ve iş dünyasından pek çok seçkin konuk ve basın mensupları katıldı.

Gelirin tamamı kanser sürecindeki çocukların ihtiyaçları için kullanılacak

Kanser ve lösemi ile mücadele konusunda toplumu bilinçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen dayanışma yemeğinden elde edilen gelirin tamamı kanser sürecindeki çocukların tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılacak.

Aşık Mene’den anlamlı bağış

Dayanışma yemeğinde satışa sunulan çekiliş kurdelaları ile kanser sürecindeki çocuklar ve aileleri için bağış toplandı. Geceye renk katan ve numaralı kurdelalar arasından yapılan çekilişte kazanan kişiye, Ressam Aşık Mene’nin Vakfa bağışladığı tablo hediye edildi.

Tatar: “Kemal Saraçoğlu ismini yaşatmak üzere 18 yıldır böylesi anlamlı bir sürecin devam ettiriliyor olmasından mutluluk duyuyorum”

Etkinlikte konuşma yapan Başbakan Ersin Tatar, bu önemli akşama katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek başarılı çalışmalarından dolayı Vakıf Başkanı Nevhiz Özer’i kutladı. Kendisinin de Vakfın Kurucu Üyelerinden biri olduğunu belirten Tatar, Kemal Saraçoğlu ismini yaşatmak üzere 18 yıldır böylesi anlamlı bir sürecin devam ettiriliyor olmasından mutluluk duyduğunu belirtti. Tatar, 18 yıl gibi uzun bir zamanda yapılan tüm çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Sucuoğlu: “Kemal Saraçoğlu Vakfı daha da büyüyerek topluma daha da büyük hizmetler vermeye devam edecektir”

Dayanışma yemeğinde konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, ortaokul ve lise yıllarından arkadaşı olan Şua Saraçoğlu’nun oğlu Kemal’i kaybetmesi sonrasında, Vakfın kuruluş süreci içerisindeki çalışmalara değinerek örnek teşkil edebilecek bir Vakfın ortaya çıktığını belirtti. Sucuoğlu, bu Vakfın 18 yıllık süre içerisinde topluma örnek faaliyetlerde bulunması ve sağlık konusunda sürekli eğitim vermesi, aynı zamanda donörlere ulaşması, Güney Kıbrısla ortak yapılan kan ve tükürük bağışları ve örneklemeleriyle kemik iliği anlamında bir ortak havuzun oluşmasının birçok çocuk ve yetişkine can verdiğini ve tedavi olanağı sağladığını sözlerine ekleyerek Vakfı ve Vakfa gönül vermiş herkesi kutladı.

Sucuoğlu, yemeğe katılanlara, Vakfın yöneticilerine ve tüm çalışanlarına teşekkür ederek “Kemal Saraçoğlu Vakfı daha da büyüyerek topluma daha da büyük hizmetler vermeye devam edecektir” dedi.

Özer: “Bağışçılar sayesinde 2018 yılında, kanser sürecindeki çocuklar ve aileleri için 600 bin Türk Lirası harcandı.”

Dayanışma yemeğinin açılış konuşmasını yaparak davetlilere hoşgeldiniz diyen Kemal Saraçoğlu Vakfı Başkanı Nevhiz Özer, Vakfa üye çocuk ve aileleri için bu gecenin gerçekleştirilmesini mümkün kılan ve Vakfa her zaman destek veren Merit International Hotels and Resorts Yönetimine ve Merit Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş’a sonsuz teşekkürlerini sunarak sözlerine başladı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın, sadece toplumdan gelen bağışlarla faaliyetlerini gerçekleştirdiğini ifade eden Özer, bu bağışlar sayesinde kanser sürecinde olan 79 üye çocuk ve ailesine tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti verdiklerini, onların yaşadıkları problemlere kalıcı çözümler getirebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürdürklerini belirtti. 2018 yılında, kanser sürecindeki çocuklar ve aileleri için tedavi, eğitim, maddi destek, yurtdışı kira, sosyal faaliyetler ve psikolojik destek yardım kalemlerinde bağışçılar sayesinde toplam 600 bin Türk Lirası harcandığını vurgulayan Özer, 18. yılını geride bırakan Vakfın, sağlam adımlarla bireysel ve kurumsal bağışçıların destekleriyle faaliyetlerini artırarak sürdürmeye devam edeceğini dile getirdi.

Konuşmasında 18 yıllık süre zarfında Vakfın hem toplum hem de üye çocuklar için yaptığı faaliyetlerden de bahseden Özer, çekiliş için tablosunu hediye eden Sanatçı Aşık Mene’ye, bağışçılara ve gönüllü destekçilerine, Merit Otelleri Yönetim Kuruluna ve geceye katılan tüm konuklara teşekkür ederek sözlerine son verdi.