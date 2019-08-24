Meral Özdenkçi anı maçı ile anılıyor

Kuzey Kıbrıs futbol liglerinde yeni sezona yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, takımlar hazırlık maçları ile birlikte anı maçları da oynamaya devam ediyorlar.

Batı bölgesinin Süper Lig temsilcisi ile doğu bölgesinin 1.Lig İskele temsilcisi Gençler Birliği Merhum Meral Özdenkçi anı maçında karşı karşıya geliyor. Her iki kulübün ortaklaşa organize ettiği ve geleneksel hale getirilen 3.Meral Özdenkçi Anı Maçı bugün saat 17.30 da Lefke 16 Ağustos stadında yapılıyor. Her iki takımın yeni başlayacak olan lig öncesinde durumlarını değerlendirme fırsatı bulacakları anlamlı mücadelede kozlarını paylaşacaklar. 3.Meral Özdenkçi Anı Maçı sonrasında takımlara anı kupaları ve plaketler merhum Meral Özdenkçi’nin ailesi ve yetkililer tarafından verilecek.