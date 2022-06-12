Memur-Sen yarından itibaren “Zamlara Hayır Diyoruz” sloganıyla eylem yapacağını açıkladı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), hükümetin politikalarını protesto etmek için yarından itibaren “Zamlara Hayır Diyoruz” sloganıyla ada genelindeki devlet dairelerinde eylem yapacağını açıkladı.

Memur-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, eylem çerçevesinde el broşürü dağıtılacağı belirtilerek, çalışanların, emeklilerin, asgari ücretlilerin ve devletten maaş alan diğer kesimlerin sesi olunacağı kaydedildi.

Açıklamada, aynı hafta içerisinde 15 Haziran Çarşamba günü Başbakanlık ışıklarında sabah 07.00-08.00 saatleri arasında eylem yapılacağı da duyuruldu.