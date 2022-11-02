Melisa Kaplan sezonu kupa ile tamamlamak istiyor

Hız dünyasının büyük ilgi gören drag yarışlarında genç kadın sürücü Melisa Kaplan çıkışı ile dikkat çekiyor.

13 saniye kategorisinde Honda DC5 Type-R arabası ile son yarışta dereceye giren Melisa Kaplan kadın sürücü olarak zirve yapmaya başladı.

Hafta sonu gerçekleşecek olan sezonun son drag yarışına da iddialı bir şekilde hazırlanan Melisa Kaplan sezonu birincilik kupası ile tamamlamayı hedefledi.

Görültüğümüz Melisa Kaplan cumartesi günü gerçekleşecek olan drag yarışı öncesi şu mesajı verdi.

“Drag yarışlarına başlayalı 1 yıl oldu . Daha önceleri de çok ilgi duyduğum araba sevgisi öne çıkarak başta eşim olmak üzere bu spor dalında tek başına ilerlenemeyeceği bir ekibin olması öneminin gerektiğini belirtmek isterim. Zor ve stresli bir süreç olmasıyla birlikte aynı zamanda keyifli bol adrenalin ve eğlence dolu bir spor dalı . Bu yarışlara gönül veren tüm yarışmacılara başıralar kazasız belasız bir yarış dilerim”.