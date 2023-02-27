“Melekler Takımı” özel üretim formaları satışta - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 28, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

“Melekler Takımı” özel üretim formaları satışta

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
“Melekler Takımı” özel üretim formaları satışta

Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketinde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinin anısına Mağusa Türk Gücü tarafından özel tasarlanan ‘Melekler Takımı’ formalarının satışına başlandı. Formalar, 5 noktadan ve nesdersan.com adresinden satın alınabilecek.

Satış noktaları:


MTG STORE: Mağusa Canbulat Stadı girişi

ADİDAS: Mağusa Gülseren ve City Mal, Lefkoşa Dereboyu

SPORTS MARKET:  Mağusa Gülseren, Lefkoşa Kaymaklı, Girne Ziya Rızkı Cad.

PASCUCCI: Lefkoşa Dereboyu, Girne Naci Talat Cad

GS STORE: Lefkoşa

Nesdersan.com

İletişim No: 0548 830 1945-0548 857 1974

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:‘Melekler Takımı’ formaları
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar