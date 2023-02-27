“Melekler Takımı” özel üretim formaları satışta

Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketinde hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinin anısına Mağusa Türk Gücü tarafından özel tasarlanan ‘Melekler Takımı’ formalarının satışına başlandı. Formalar, 5 noktadan ve nesdersan.com adresinden satın alınabilecek.
Satış noktaları:
MTG STORE: Mağusa Canbulat Stadı girişi
ADİDAS: Mağusa Gülseren ve City Mal, Lefkoşa Dereboyu
SPORTS MARKET: Mağusa Gülseren, Lefkoşa Kaymaklı, Girne Ziya Rızkı Cad.
PASCUCCI: Lefkoşa Dereboyu, Girne Naci Talat Cad
GS STORE: Lefkoşa
Nesdersan.com
İletişim No: 0548 830 1945-0548 857 1974
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