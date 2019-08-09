Dünya

Meksika’nın Uruapan kentinde köprüye yarı çıplak 9 ceset asıldı

9 Ağustos 2019

Meksika’da uyuşturucu kartelleri arasındaki savaş, Uruapan kentinde 19 parçalanmış cesedin bulunmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Cesetlerden 9’u kent merkezindeki bir köprüye asılmış olarak bulundu.

Yarı çıplak cesetlerin altında JNGC (Jalisco Yeni Nesil Karteli) imzasının yer aldığı bir pankartta halka “Sevgili İnsanlar, İşinize Devam Edin” yazıyor.

Guardian gazetesine göre, diğer parçalanmış 10 ceset de köprünün yakınlarındaki iki ayrı noktada bulundu.

Michoacan Eyalet Savcısı Adrian Lopez Solis, bu kişilerin uyuşturucu pazarını ele geçirmek için mücadele eden rakip karteller arasındaki savaşta öldürüldüğünü, sorumluların yakalanması için bölgeye askeri birlikler sevk edildiğini açıkladı.

Meksika’daki uyuşturucu kartelleri üzerine araştırmalar yapan Uluslararası Kriz Grubu uzmanı Falko Ernst, cinayetlerin büyük olasılıkla rakip karteller, aileleri ve Meksikalı yetkililere gözdağı vermek için işlendiğini söyledi.

‘Hem uyuşturucu hem de avokado pazarı için savaşıyorlar’

Ernst, rakip kartellerin hem yerel uyuşturucu pazarını hem de bölgedeki milyarlarca dolarlık avokado sektörünü ele geçirmek için savaştığını belirtti.

Falko Ernst’e göre Uruapan kentinde hakimiyet sağlamak için üç kartel savaşıyor. Bunlar, CJNG, Tapınak Şovalyeleri ve Nueva Ailesi’ne bağlı Las Viagras.

CJNG hükümete karşı açık bir savaş yürütüyor. Kartel, Zamora kentinde Mayıs’ta JCNG logolu araçlardan oluşan bir konvoyla sokaklarda gövde gösterisi yapmıştı.

Resmi verilere göre Meksika’da geçen 35964 cinayet işlendi.

 

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