Girne çarşı merkezine bayram temizliği

Girne Belediye ekipleri çarşı merkezinde bayram temizliği gerçekleştirdi. Ramadan Cemil Caddesi üzeri Kordonboyu’na kadar kaldırım ve yollar yıkandı. Kurban Bayramı öncesi sabahın erken saatleri gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler, çarşı merkezindeki ana caddelerde kaldırımları ve yolları tazyikli su ile yıkayarak temizledi.

GİRNE BELEDİYESİ KURBAN BAYRAMINA HAZIR

Girne Belediyesi yaptığı düzenleme doğrultusunda bayram tatili süresince hizmetlerini aralıksız sürdürecek. Bayram tatili süresince Girnelilere aksatmadan hizmet verebilmek için bir takım tedbirler alındı. Bayramın birinci günü dahil, çarşı merkezi, Kordonboyu ve otellerin çöplerini toplayacak olan belediye, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetleri verecek.

Bayram öncesinde zabıta (kolluk) ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.

Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan belediye, mezarlıkları bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

VATANDAŞLARIMIZ GİRNE BELEDİYESİ’Nİ BAYRAM TATİLİ SÜRESİNCE ACİL DURUMLARDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN TELEFON NUMARALARINDAN ARAYABİLİRLER.

BAYINDIRLIK, İMAR 0548 881 21 14

TEMİZLİK İŞLERİ 0533 860 59 73 /0533 825 01 04

SU İŞLERİ 0542 882 11 18/ 0548 838 88 10

KANALİZASYON İŞLERİ 0533 870 20 17

CENAZE VE DEFİN İŞLERİ 0533 840 52 20

ZABITA (KOLLUK) HİZMETLERİ 0548 882 21 20/ 0548 888 21 18

SAĞLIK İŞLERİ 0533 870 20 14

Girne Belediyesi, Tüm halkımızın ve Girnelilerin KURBAN BAYRAMINI kutlar, sağlık ve esenlikler diler…

GİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI.