Meksika’dan Robin Hood programı: Çalıntı Lamborghini yoksullar için müzayedede

Meksika hükümeti, aralarında Lamborghini marka bir spor aracın da olduğu lüks çalıntı malları açık arttırma yöntemi ile satarak gelirini ihtiyaç sahipleri için kullanacak. ‘Robin Hood’ ismiyle anılan program, organize suç grupları ve yolsuzluğa karışmış eski politikacıların el konulan lüks malları müzayedeye çıkarılarak satış geliri ülkenin en yoksul bölgelerine aktarmayı amaçlıyor.

Program dahilinde oluşturulan ‘Çalıntı Malları İnsanlara İade Etme Enstitüsü’ Başkanı Ricardo Rodriguez, pazar günü başlayacak müzayedede 77 aracın satışa konacağını duyurdu. Açık arttırmada araçlar için başlangıç ​​fiyatının toplamda yaklaşık 1,5 milyon dolar olarak belirlendiğini açıklayan Rodriguez, “Daha sonra teklifleri bekleyeceğiz. Bundan önce işler insanlardan alıp yolsuzluğa veren ters bir Robin Hood gibi çalışıyordu, artık değil.” şeklinde konuştu.

Müzayededen elde edilecek gelirler, Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un, ülkenin en yoksulları arasında olduğunu ifade ettiği güney eyaleti Oaxaca’daki iki belediyeye aktarılacak.

Açık arttırma yöntemiyle satılacak mallar arasında değerleri en az 7 milyon dolar olarak belirlenen kapalı yüzme havuzlu 3 ev ve mücevherler de bulunuyor. Mexico City’nin lüks semtlerinde bulunan evlerden biri eski bir politikacıya ait. Evlerin satışından elde edilecek gelir gençlik uyuşturucu rehabilitasyon programında kullanılacak.

Yolsuzluğun faturası gayrisafi milli hasılanın yüzde 9’una ulaşıyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 2017 tarihli bir raporu, Meksika’nın yıllık gayri safi milli hasılasının (GSYİH) yıllık yüzde 5 ila 9’unu yolsuzluğa kaybettiğini ortaya koyuyor.

Aralık ayında göreve başlayan Cumhurbaşkanı Lopez Obrador, yoksullar ve yaşlılar için bir dizi refah programı başlattı. Üst düzey memurların maaşlarında yapılan kesintiler ve yolsuzluğun önüne geçilmesiyle kamuda tasarruf sağladığını söyleyen Obrador, nisan ayında “Robin Hood” programını açıklamıştı.