AmerikaDünya

Meksika’da Popocatepetl yanardağında patlama

19 Mart 2019
Meksika Popocatepetl yanardağı

Meksika’da Popocatepetl yanardağında patlama meydana geldi. Küller patlama sırasında 1,2 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Independent’ın haberine göre, başkent Meksiko’ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Popocatepetl yanardağı dün geç saatlerde kül ve lav püskürttü.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi, yanardağdaki patlama sırasında küllerin 1,2 kilometre yüksekliğe çıktığını duyurdu.

Meksika hükümeti de patlamadan sonra yanardağ çevresinden uzak durulması uyarısında bulundu.

“Tüten dağ” anlamına gelen Popocatepetl’in faaliyetlerinde son birkaç haftadır artış gözleniyordu.

Etiketler


İlgili Makaleler

Karındeşen Jack - Jack The Ripper

1888’den beri kim olduğu bilinmeyen Karındeşen Jack’in gerçek kimliği belirlendi

19 Mart 2019
Yeni Zelanda Christchurch saldırısı

Yeni Zelanda’daki cami saldırısı sonrası IŞİD’den intikam tehdidi

19 Mart 2019

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Saldırganın adını asla anmayacağım

19 Mart 2019
sahte propaganda ingiltere

İngiltere Soğuk Savaş döneminde propaganda için “sahte belge” üretmiş

19 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı