Dünya
Meksika’da otobüs ile tanker çarpıştı: 18 ölü
Meksika’da bir yolcu otobüsü ile akaryakıt yüklü tankerin çarpışması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.
Kaza Meksika’nın Tamaulipas eyaletindeki bir otoyolda meydana geldi. Yolcu otobüsü ile akaryakıt taşıyan tanker kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle iki araçta da yangın çıktı. Kazada 18 kişi hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Ancak tankere bağlanan iki yakıt tankından birinin araçtan kopmuş olabileceği belirtiliyor.