Meksika’da otobüs ile tanker çarpıştı: 18 ölü

Kaza Meksika’nın Tamaulipas eyaletindeki bir otoyolda meydana geldi. Yolcu otobüsü ile akaryakıt taşıyan tanker kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle iki araçta da yangın çıktı. Kazada 18 kişi hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Ancak tankere bağlanan iki yakıt tankından birinin araçtan kopmuş olabileceği belirtiliyor.