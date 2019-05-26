Dünya
Meksika’da helikopter düştü: 6 kişi hayatını kaybetti
Meksika’da askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, yangın söndürme faaliyetlerine katılan askeri helikopterin Queretaro eyaletinde yer alan Jalpan de la Sierra kasabası yakınlarında ormanlık alana düştüğü ve helikopterde bulunan 5’i asker 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Kazanın nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ülkede son haftalarda sıcak ve kurak hava koşulları nedeniyle çok sayıda orman yangını meydana geldiği belirtildi.