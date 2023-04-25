Meksika'da 8,6 ton sıvı metamfetamin saklanan binlerce tekila şişesi ele geçirildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 25, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Meksika’da 8,6 ton sıvı metamfetamin saklanan binlerce tekila şişesi ele geçirildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Meksika'da tekila şişelerine doldurulmuş 8,6 ton sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Meksika’da tekila şişelerine doldurulmuş 8,6 ton sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Meksika Donanması, ülkenin batısındaki Manzanillo kentindeki bir limanda 960 karton kutu taşıyan yük konteynerine baskın düzenledi.


Böylece 8,6 ton sıvının doldurulduğu 11 bin 520 tekila şişesi bulundu. Baskında narkotik köpeğinden de yararlanıldı. Sıvı metamfetaminin renginin, yıllanmış tekilaya benzemesi dikkat çekti.

Metamfetamin üretiminde en ön sıralarda yer alan Meksika’da arabalardaki cam yıkama sıvısı tankında ve diğer bölümlerde sık sık sıvı metamfetaminle karşılaşılıyor. Sıvı metamfetamin uyuşturucu kaçakçıları tarafından özel tesislerde kristal formuna dönüştürülüyor.

Meksika Donanması bu yıl halihazırda 114,3 ton metamfetaminin ele geçirilerek imha edildiğini bildirdi.

Ülke, tekilalarıyla da ünlü. Zira bu içki, mavi agaveyle üretiliyor ve bu bitki Jalisco, Colima, Nayarit ve Aguascalientes eyaletlerinde yetişiyor.

 

Independent Türkçe, AP, New York Daily News

Derleyen: Uğurcan Yıldız

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Tags:meksikametafetamintekila
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