Dünya

Meksika’da 56 yılda 73 binden fazla kişi kayboldu

15 Temmuz 2020
Meksika kayıp

Meksika İçişleri Bakanlığınca yayınlanan bir raporda, Meksika’da son 56 yılda toplam 73 bin 201 kişinin kayıp olduğu, 3 bin 978 tane de gizli mezarın tespit edildiği belirtildi.

Ülke basınında çıkan habere göre, Nüfus ve Göç Müsteşarı Alejandro Encinas, konuya ilişkin açıklamasında, “Altmışlardan beri, ilk kayıttan bugüne kadar 73 bin 201 kişinin kayıp olduğunu gerekli yerlere bildirdik” dedi.

300 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

Meksika’da 2006’da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon’un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto’nun sürdürdüğü mücadelede ortaya çıkan şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini aşmış, 340 binden fazla Meksikalı da yerlerinden edilmişti.

120 milyon nüfuslu ülkede, 2018’de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlenmişti.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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