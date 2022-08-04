Mehmetçik Üzüm Festivali başladı

Ülkenin en köklü festivallerinden biri olan Mehmetçik Üzüm Festivali Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı törenle açıldı.

Festival çerçevesinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen Uluslararası Altın Salkım Halk Dansları festivaline katılan ekiplerin sahnede yerlerini almasının ardından tören saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.

Açılış töreninde Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları topluluğunun yanı sıra Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Meksika’dan gelen konuk ekipler gösteri sundu.

-Tatar: “Çeşitli olumsuzluklara rağmen büyük bir gayret ve büyük bir mücadele devam ediyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılışta yaptığı konuşmada, KKTC çatısı altında ülkeyi geliştirmeye çalıştıklarını, Mehmetçik bölgesinin ülkenin en güzide bölgelerinden biri ve turizm potansiyelin de yüksek olduğunu kaydetti.

“Ekonomik krize rağmen, pandemiye rağmen çeşitli olumsuzluklara rağmen büyük bir gayret ve büyük bir mücadele devam etmektedir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, üreticiyi ve kültürel faaliyetlerle atalardan kalan geleneksel yöntemlerle üretilen ürünlerin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Tatar, pandeminin hafiflemesinin ardından ekonominin daha iyiye gideceğine bölgede özellikle turizm konusunda büyük gelişmeler olacağına inanç belirtti.

-Töre: “Üretmeden kalkınamayız”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Mehmetçik isminin önemini anlatarak 74’te gelen Mehmetçiği simgeleyerek Galatya’ya “Mehmetçik” adının verildiğini, tarihi bir köy olmasından dolayı da bu ismin köye çok yakıştığını belirtti.

Mehmetçik’teki üretime dikkat çeken, üretime katkı koyanlara teşekkür eden Töre, “Üretmeden kalkınamayız” dedi.

Bir toprağı sadece canla, kanla kurtarmanın yeterli olmadığını vurgulayan Başkan Töre, o toprağın işlenmesi, üretim yapılması ve üzerinde alın teri akıtılması gerektiğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin var olmasına katkı koyan devlet büyüklerini ve aziz şehitleri rahmetle andığını söyleyen Töre, onları bu festivallerde de sürekli anmanın önemine değindi.

Mehmetçik Festivali’nin ambargolara rağmen uluslararası bir boyuta taşınmasının önemli olduğunu vurgulayan Töre, dayanışma ve devlete sahip çıkma ile daha birçok zorluğun da aşılabileceğini söyledi.

-Sarıçizmeli: “60 yıllık bir maceraya ev sahipliği yapıyoruz”

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, 60 yıllık bir maceraya ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, 1960 yılında Galatya Panayırı olarak başlayan Mehmetçik Üzüm Festivali’nin şimdilerde uluslararası boyutta gerçekleştiğini kaydetti.

Mehmetçik bölgesinin üzüm ve üzüm ürünlerine bağlı olduğunu ve bu çerçevede üretime önemli katkı sağladığını anlatan Sarıçizmeli, haksız ambargolara ve engellemelere rağmen bölge ve ülkeyi tanıtmaya seslerini duyurmaya devam ettiklerini vurguladı.

Sarıçizmeli, Cittaslow üyeliğinin yanı sıra uluslararası festivaller düzenleyen CIOFF’a da üye olduklarını kaydederek düzenlenen böylesi festivallerle ülkenin tanıtımına da katkı sağlandığını sözlerine ekledi.

-Dündar

Mehmetçik Belediyesi’nin kardeş belediyesi Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da ülkede bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından festivalin açılışı gerçekleştirildi, ekiplere hediyeleri takdim edildi.

Konuk ekiplerin ülkelerinden getirdikleri anı hediyelerini Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etmelerinin ardından 60’ıncı Mehmetçik Üzüm Festivalinin açılışı gerçekleştirildi.

5 gün devam edecek olan festival kapsamında çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra Barış Manço ve Cem Karaca Gecesi, Kıbrıs Gecesi ve Retro Çalgıcıları ile Suavi ve Edip Akbayram konseri de yer alacak.