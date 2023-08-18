Mehmet Seyis yarın son yolculuğuna uğurlanacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ağustos 18, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Mehmet Seyis yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Mehmet Seyis yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitiren Mehmet Seyis yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) eski başkanlarından Mehmet Seyis için yarın saat 10.00’da Lefkoşa’da Dev-İş binasında anma töreni düzenlenecek. Seyis’in cenazesi daha sonra Gazimağusa Kabristanlığı’na götürülerek burada defnedilecek.


Dev-İş Genel Başkanı Koral Aşam yaptığı yazılı açıklamada,  “İşçi sınıfı önderlerinden Mehmet Seyis’i maalesef kaybettik. 19 Ağustos 2023 tarihinde (Cumartesi) saat 10.00’da DEV-İŞ binasında eski başkanımıza son görevimizi yapmak için toplanacağız” dedi.

TAK muhabiri Filiz Seyis’in de babası olan Mehmet Seyis, tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah hayata gözlerini yumdu.

Mehmet Seyis, uzun bir süredir akciğer rahatsızlığıyla (İdiopatik Pulmoner Fibrozis) mücadele ediyordu.

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Tags:MEHMET SEYİS
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