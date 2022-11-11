Mehmet Harmancı: Lefkoşa’yı 2054’teki nüfusa hazır hale getirdik

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, bugün Hakikat TV’de yayınlanan “Real Açı” programına konuk oldu.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre belediyelerle ilgili reformun da gündeme geldiği programda başkentlerin tüm dünyada siyasi tartışmalardan uzak tutulup korunduğunu vurgulayan Harmancı, buna ilişkin önerilerini ortaya koyduklarını ifade ederek, Lefkoşa’nın herkesin ortak değeri olduğunun altını çizdi.

Harmancı, belediyenin Lefkoşa’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının merkezi olduğuna da işaret etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Örneğin hali vakti yerinde bir belediye 2 okula bakarken LTB olarak 40 okula hizmet vermek, emlak vergisinin yüzde 15’ini de 40 okula eşit dağıtmak zorundayız. Bu net bir şekilde çıkmazdır. Dünyada devletin başkentlere kamu mallarından emlak vergisi vermesi öngörülmüş. Oysa bizde örneğin Vakıflara ait olup bir işletmeye verilen emlaktan vergi alamıyoruz. Orayı kiralayan buradan bir rant elde ediyor. Bu yasaların düzeltilmesi ile ilgili çalışma yapılması gerek”

Harmancı, insanların gerek yerel yönetimler gerekse cumhurbaşkanlığı konusunda parti konularından sıyrılıp, görev ve hizmete baktıklarını kaydetti. Harmancı sözlerine şöyle devam etti: “2018 yılında tüm borçları kapatmışken döviz krizi baş gösterdi, ardından pandemi geldi, Türk Lirası değer kaybetti, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı yaşandı. Ancak Lefkoşa Türk Belediyesi olarak görev süremizde ekonomik dayanıklılığı ve direnci yarattık. Bunu da ciddi bir mali disiplinle, gelirlerimize sahip çıkıp giderlerimizi günün koşullarına göre daraltarak ve asla hizmetten kesmeyecek şekilde başardık”

Harmancı, böylesine büyük ekonomik sorunlara rağmen LTB’nin ayakta kalmasının, kırılgan bir yapıdan dirençli bir yapıya geçmeyi başarması nedeniyle olduğunu kaydetti.

Pandemi dönemindeki hizmetleri de anlatan Mehmet Harmancı, bu dönemin tüm ülkeler gibi kendileri için de kimin halkın ihtiyaçlarının yanında, halkla iç içe olduğunun bir testi olduğunu kaydetti. Harmancı, o dönemde birkaç bakanlık dışında tüm devlet kurumları kapalıyken tüm beldelerde sahada sadece belediye personeli olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

“Lefkoşa’da öyle bir sistem kurduk ki insanlarımızın bir gün bile aç ve açıkta kalmayacağı şekilde çalıştık. Bunu çalışma disiplini ile ve halkın da iş insanlarının da katkılarını alarak başardık. Bunun dışında insanların sadece gıda paketi değil, sağlık ihtiyaçları, büyüklerimizin market, eczane, ilaç ihtiyaçlarının tümü belediye personelimiz tarafından programlandı ve gerçekleştirildi. Bu dönem bir kez daha gösterdi ki yerel yönetimlerin yetkileri artırılırsa, yerel çözüm odaklıdır”

Pandemi döneminde yeni mezarlığın altyapısının tamamladığını, Hamitköy çevre yolunun hazırlıklarını tamamladıklarını ve Merkez Lefkoşa’yı bitirdiklerini ifade eden Mehmet Harmancı, her zaman hizmet odaklı olduklarını vurguladı.

206 Milyon TL yatırım ile belediye tarihinin en önemli projelerden biri olarak nitelediği kanalizasyon ana taşıyıcı hat projesi ile ilgili bilgi de veren Harmancı, “Bu süreçte tüm pompa istasyonlarımızı yeniledik. Toplam uzunluğu 13 kilometre olan çalışma sayesinde Lefkoşa’yı 2054’teki nüfusa hazır hale getirdik. Buna paralel geliştireceğimiz başka unsurlar da var. Örneğin Haspolat’taki kanalizasyonu bu taşıyıcı hat bitmeden gerçekleştiremezsiniz. AB süreçlerindeki bürokratik engeller aşıldı, proje tamamlandı, şimdi kati kabul sürecindeyiz. Proje aralık başında tamamen bize devredilecek, ondan sonra bu ve benzeri konuların da önü açılmış olacak” dedi.

Ülkenin kendi başarı hikayesini yazması gerektiği dile getiren Harmancı, yüzde 85’i belediyenin öz kaynaklarıyla yapılan Merkez Lefkoşa’ya bu nedenle önem ve değer verdiğini söyledi. Kızılbaş Parkı’nın yapımında iş insanlarının da sürece dahil edildiğini, pandemi sürecinde her gün çalışılarak ortaya hem sosyal hem sportif amaçlarla kullanılabilecek, “son 20 yılın en büyük parkının” çıkarıldığını vurguladı.

Harmancı, ilk günden itibaren Lefkoşalıların süreçlere dahil olmasının bilincinde hareket ettiklerini, bu süreçlerden birinin de Lefkoşa Maratonu olduğunu söyleyerek “Ne zaman yardım ediyoruz desek bu şehir koşa koşa geldi. Bu karşılıklı güven meselesidir” dedi. Kadın Sığınma Evinin yeni binasına taşındığını belirten Harmancı, Dayanışma ve Eğitim Merkezi, El Ele Kreşi, Lefkoşa Çocuk Merkezi’ni de bu dönemde tamamladıklarını söyledi.

Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hiçbir zaman göstermelik makyaj yapmadık, Lefkoşalılara asla yalan söylemedik. Dünü kurtardık, bugünü koruduk, yarını ipotek etmedik ve Lefkoşa’mızı sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kaldırdık. Şehrin altyapı eksiklerini de tamamlarken sosyal adaletten de ödün vermedik. İhtiyaçlı biri varsa ona sıcak yemek sağlamak, şiddete uğrayan kadın ve çocukların barınma dahil tüm ihtiyaçlarında yanında olduk. Evet bunlar da ihtiyaçtır. Önümüzdeki dönemde sosyal adalet konularında ilk günkü sorumlulukla ilerlemeye devam edeceğiz”

Altyapıları tamamlayarak ve halkla istişare içerisinde gerçekleştirilen yayalaştırma projelerinden ve Lefkoşa’nın bu doğrultuda gelişim ve dinamizminden de söz eden Harmancı, Özellikle Zahra Sokak’taki yayalaştırmanın, daha önce kurulmuş ve batık halde bulunan Belediye’ye ait Arabahmet Şirketi’nin hareketlendirilmesi sonucu, şirket tarafından tümüyle finanse edildiğini vurguladı.

“Şüphesiz Lefkoşa aşktır, güvendir, sorumluluktur” diyen Harmancı, sözlerini “Hep beraber açtığımız şehrin bembeyaz sayfasını her gün aşk, güven ve sorumlulukla doldurduk” şeklinde sürdürdü.

Harmancı sözlerini şöyle tamamladı: “Her zaman olduğu gibi tüm renklerin bu şehirde yeri ve sözü olacak. Kimimiz yeşil kimimiz sarı, kimimiz kırmızı olabiliriz, Lefkoşa’mızda kavgayı değil sevgiyi büyüttük, tek rengin sesi değil her rengin sesi olduk. Dün olduğu gibi bugün de başımız dik, kalbimiz şehirle. Hep beraber açtığımız o bembeyaz sayfayı aşk, güven ve sorumlulukla doldurmaya devam edeceğiz.”