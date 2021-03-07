Meghan, Harry ve Birleşik Krallık: Yanlış giden ne oldu?

2016 sonlarında Prens Harry’nin Amerikalı aktör Meghan Markle ile birlikte olduğuna dair söylentiler çıktı. Meghan, Suits adlı TV dizisindeki rolüyle tanınıyordu. Ortak bir arkadaşları tarafından tanıştırılan çift, 18 ay içinde nişanlandı.

Medya çiftin aşk hikayesine büyük bir ilgi gösterdi. Kraliyet Ailesi’nin değişimini sağlayan bir çift olarak aktarıldılar: Meghan Markle göz alıcıydı ve farklı ırklardan bir çift olarak gençlerin ilgisini çekiyorlardı.

Nişanlanacaklarını duyurduklarında basın Prens Harry’nin Meghan’a nasıl aşık olduğunu ve “o kişi” olduğunu anladığını yazıyordu. Mayıs 2018’de evlendiklerinde sokakta binlerce kişi onları görmek için sıraya girdi, ülke genelinde 13 milyon kişi düğünü televizyondan canlı izledi.