Meditasyon ile Şeytanlaşmalar

Bu yazının başlığı beni çok uğraştırdı. Orijinal adı “Δια(βο)λογισμοί…” (Diavoloğizmi…) idi. İç içe geçmiş iki kelime; hoş bir kelime oyunu. Paranteze alınmış heceyi dışarıda bıraktığınız zaman “Dialoğizmi” olur ki “meditasyonlar, derin düşüncelere dalmalar, kafa patlatmalar” anlamına gelir. Kelimeye parantezi de katarsak “Diavoloğizmi” olur ki “şeytanlaşmalar” anlamına gelir. Bu koşullarda siz başlığı nasıl atardınız?

Aşağıdaki makaleyi Yannakis İrakleus kaleme aldı. Ben yazıyı Sotos Syzinos’un Facebook sayfasından 13 Şubat günü aldım.

Ben, oldum olası, kendi kendiyle dalga geçen insanlara bayılırım. Kendi kendiyle dalga geçmek, kanımca, bir zekâ belirtisidir.

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Anastasiyadis: “EastMed (Doğu Akdeniz) boru hattının inşası mümkün değilse, diğer seçenekleri değerlendirmeye hazırız”! Tercümesi: “Amaç gerçekleştirilebilir değilse, sizin için arzu/ümit edilen başka bir hedefi hazır tutuyorum”! Bana söylesenize, seleflerinden hangisinin bu denli güçlü bir mizah anlayışı vardı?! Gelişmiş sezgisel yetenekleri yanı sıra. Örneğin, “Kıbrıslı Türklerin EastMed konusunda tek bir oy hakkına sahip olmamalılar çünkü bu projeye karşı çıkacaklar” demesinin nedeni, Kıbrıslı Türklerin kafalarının çalıştığını hissetmiş olması sonucudur!

Foullis [DİSİ başkanı Averof Neofidu’nun lâkabı- BA], Cumhurbaşkanı ile harfi harfine aynı fikirde ve Crans Montana’yı Anastasiyadis’in başarısı olarak nitelendiriyor. Cumhurbaşkanının sağ kolu ve gözbebeği olan Hristodulidis (bir önceki dış işleri bakanı -BA) de öyle. Dokuz yıllık cumhurbaşkanlığı süresince ne birinin ne de ötekinin katiyen cumhurbaşkanıyla hiçbir fikir ayrılığı baş göstermedi. Ne var ki, bu arada, Fullis ile Hristodulidis kanlı bıçaklı. Bu nasıl olabilir? Biraz kafa yor da bulursun. ΔΗΣΥΣ Cyprus! (DİSİS CYPRUS – Burası Kıbrıs’tır.)

[Yazar burada da kelime oyunu yapıyor. Hem “DİSİ’nin Kıbrısı” demek istiyor hem de “burada her şey mümkündür” anlamında kullanılan “This is Cyprus” ifadesiyle Meclis Başkanı Dimitris Silluris’in Kıbrıs pasaportu edinmeye veya satın almaya çalışan üçkâğıtçı Çinli rolündeki Al-Cezire televizyonunun muhabirine söylediği ve TV’de yayınlanan sözlerine atıfta bulunuyor. -BA]

Netice olarak safların bozulmaması için tüm DİSİ’lilerin benimsediği bir kişiyi aday göstermekten daha mantıklı ne olabilir? Sonuçta Anastasiyadis viskisine … pardon şarabına… su katar ve tekrar aday olur “Cehenneme seçilse de seçilmese de”!

Be Nikaros (“Büyük Nikos” demektir ve Anastasiyadis’in lâkabı olarak kullanılır -BA), her ikisinin de adının yüzü suyu hürmetine su içmelerini nasıl sağladığını, ayrıca onları omuzlarında nasıl taşıdığını bir Tanrı bilir. Merkez Bankası eski Başkanı Panikos Dimitriadis‘e siyasetin en büyük … biiip … olman yanı sıra en büyük kerhane patroniçesi de olduğunu itiraf ettiğinde kırk gün oruç tutmuş olmalısın! Huzurunda yerlere eğiliyoruz!

Fullis, cumhurbaşkanı seçilirse bize “Geleceğe sıçrayış” sözü verdi. [Belli ki biz geleceğe yürürken onlar geleceğe sıçrayarak gidecekler. -BA] Anlaşılan kısmetimizde hep bu var: Bir sıçrayıştan öteki sıçrayışa!…

EOKA mücadelesinin amacı Yunanistan’la birleşmekti, değil mi? Peki, sonuçta ne oldu?

Anayasa hükmünce Enosis ebediyen saf dışı edilmiştir.

ebediyen saf dışı edilmiştir. İki egemen üs ve onun dışında bazı askeri tesisler İngiltere’ye bırakılmıştır.

İngiltere ve Türkiye, garantör güçler olarak tanınmıştır.

Kıbrıslı Türk azınlığı, bir cemaat statüsüne yükseltilmiştir.

İstanbul’daki Helenlerin sınır dışı edilmesine neden olunmuştur.

Yukarıdakiler “EOKA zaferi”nin sonuçlarıydı. Bu nedenle 1 Nisan günü ulusal bayram olarak belirlendi. Bereket versin ki … biz galip geldik! [Yazar burada Makariyos’a atfen eski Yunanca “nenikikamen” (galip geldik) ifadesini kullanıyor. -BA]

Yani şükürler olsun ki … biz galip geldik! Ya mağlup olsaydık … hangi durumda olacağımızı tahayyül edebiliyor musunuz? Kıbrıs’ın … taksim edilmiş olma … ihtimali bile hiç de imkânsız sayılmazdı.

Yoldaşlar! Sağcı hükümetin yozlaşmış dikenlerinden kurtulmak için anlaşalım, ancak önümüze çıkan herhangi bir sağ-karşıtı çiçeğe de oy vermeyelim…

“Kıbrıs’ta da cinsel istismar iddiaları giderek artıyor.”

Neticeyi kelâm, bu ülkede taşaklı olanlar, sadece kadınlar ve eşcinseller mi?