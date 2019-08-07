Medipol Başakşehir turu zora soktu

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a 1-0 yenildi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçı Olympiakos, 53. dakikada Masouras’ın golüyle 1-0 kazandı.

80. dakikada İrfan Can kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Turuncu-lacivertliler, 90+2. dakikada Visca ile penaltı atışından yararlanamadı.

Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Salı günü saat 21.30’da Atina’daki Georgios Karaiskakis Stadı’nda oynanacak.

İlk Yarı

14. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest vuruşta, Vieira topu kafa ile kaleye gönderdi. Kaleci Jose Sa’nın elinden kaçırdığı topa, Gulbrandsen altı pas önünde sert vurdu. Takım arkadaşı Crivelli’ye çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Mahmut’un şutunda ise savunmaya çarpan top kornere gitti.

16. dakikada Visca’nın sağ kanattan kullandığı kornerde, arka direğe açılan topa Chedjou gelişine sert vurdu, top kaleci Jose Sa’nın kucağında kaldı.

23. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Crivelli, ceza sahasına hareketlenen Visca’ya pasını attı. Bu oyucunun sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Jose Sa iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada İrfan Can Kahveci’nin sağ kanattan kullandığı kornerde Crivelli altı pas önünde kafayı vurdu, top ters direk dibinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

İkinci Yarı

GOL 53. dakikada Olympiakos öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Valbuena, arka direğe ortasını yaptı. Masouras’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Mert Günok’un solundan ağlara gitti: 0-1.

71. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Robinho’nun sol kanattan yaptığı ortayı savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu kontrol eden Visca, sol ayağıyla yerden sert vurdu. Kaleci Jose Sa son anda topu köşeden kornere çeldi.

79. dakikada Medipol Başakşehir’in Olympiakos ceza sahası dışından sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen İrfan Can Kahveci’nin şutunda top yan ağlarda kaldı.

90+2. dakikada Medipol Başakşehir penaltı atışından yararlanamadı. Clichy’nin ceza sahasına ortasında top Bruno’nun eline çarptı, hakem Grinfeld penaltı noktasını gösterdi. Visca’nın penaltı atışında, kaleci Jose Sa soluna gelen topu köşeden çeldi.

Karşılaşma Olympiakos’un 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Orel Grinfeld, Roy Hassan, Idan Yarkoni (İsrail)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Vieira, Chedjou, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 62 Azubuike), İrfan Can Kahveci, Visca, Robinho, Gulbrandsen (Dk. 69 Elia), Crivelli (Dk. 81 Demba Ba)

Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Podence, Valbuena (Dk. 73 Camara), Masouras (Dk. 83 Bruno), Guerrero (Dk. 88 El Arabi)

Gol: Dk. 53 Masouras (Olympiakos)

Kırmızı kart: Dk. 80 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 2 Crivelli, Dk. 7 Visca, Dk. 32 Clichy, Dk. 76 Vieira (Medipol Başakşehir), Dk. 36 Tsimikas, Dk. 73 Valbuena, Dk. 87 Bruno (Olympiakos)