Medipol Başakşehir avantajı kaptı: 1-0

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag’ı 1-0 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, Edin Visca’nın 88. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Böylece Visca’nın bu sezon UEFA Avrupa Lig’nde attığı gol sayısı 6’ya çıktı. Kalan sürede başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Perşembe günü KKTC saatiyle saat 22.00’de Parken Stadı’nda oynanacak.