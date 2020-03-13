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Medipol Başakşehir avantajı kaptı: 1-0

13 Mart 2020

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag’ı 1-0 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.  Turuncu-lacivertli ekip, Edin Visca’nın 88. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Böylece Visca’nın bu sezon UEFA Avrupa Lig’nde attığı gol sayısı 6’ya çıktı. Kalan sürede başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Perşembe günü KKTC saatiyle saat 22.00’de Parken Stadı’nda oynanacak.




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