Meclis’teki grev yasaklandı ek mesai eylemi başlatıldı

Meclis’teki grev Bakanlar Kurulu kararı ile yasaklandı, Sendikalar ek mesai eylemi başlattı.

Bakanlar Kurulu, sendikaların bu sabah Meclis’te başlattığı grevi 60 gün süre ile yasakladı. Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Bakanlar Kurulu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın 16’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak elzem hizmet olması nedeniyle KTAMS, KAMU-SEN, HAK-SEN ve/veya diğer sendikaların ve Meclis çalışanlarının başlattıkları grevin, hizmetlerin aksamaması için 11 Mayıs 2021 tarihinden itibaren altmış gün süre ile ertelenmesine ve Savunma Nizamnamesi’nin 79(8)3 maddesi gereğince ekte sunulan “2021 Grev Yasağı Cumhuriyet Meclisi Emirnamesi”nin Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verdi.

KTAMS: “EK MESAİ YAPMAMA EYLEMİ BAŞLATTIK”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan da meclisteki grevin yasaklanması sonrası yaptığı yazılı açıklamada, “hükümetin Meclis’te başlattığımız grevi antidemokratik bir şekilde yasaklaması nedeniyle Sendikamızın ek mesaiye gitmeme kararı alarak ek mesai yapmama eylemi başlattığını duyururuz” dedi. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Hayat Pahalılığı ödeneğinin dört ay süre ile dondurulması için hazırlanan yasa gücünde kararnamenin bugün Meclis Alt Komitesinde görüşülecek olması nedeniyle bugün saat 10.00 itibarıyla Meclis’te grev başlatmıştı.