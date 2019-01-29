Meclis’te sel felaketi sonuçları ve Vakıflar İdaresi’ndeki gelişme ele alındı

Meclis Genel Kurulu toplantısında sel felaketi ve sonrasından yaşanan mağduriyetlerin giderilmesiyle Vakıflar İdaresi’ndeki gelişmeler ele alındı.

Güncel konuşmaların yapıldığı toplantıda söz alan UBP Milletvekili Menteş Gündüz, “Sel Felaketi” hakkında konuştu.

Yakın zamanda yaşanan sel felaketinde hem can hem de maddi kaybın yaşandığına işaret eden Gündüz, özellikle Yedidalga’da yaşanan sel felaketinde zarar gören üreticilerin zor duruma düştüğünü belirtti. Gündüz, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili gerekli ödemelerin yapılmasını da istedi.

Menteş Gündüz, Ciklos’ta meydana gelen sel felaketiyle ilgili oluşturulan komitenin ilk toplantısını yarın gerçekleştirileceğini kaydetti.

Gündüz, ıslah edilmesi gereken derelerle ilgili bilgi vererek, bu konuda herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığını sordu.

Yerel yönetimleri güçlendirmenin önemine işaret eden Gündüz, Güzelyurt Belediyesi’nin aldığı önlemler sayesinde sel felaketinin önüne geçildiğini kaydetti.

Gündüz, Ciklos’ta açılan derenin olası bir yağışta Girne’yi su basmasına neden olacağını savunarak, Afet Koordinasyon Kurulu’nun krizi yönetemediğini de söyledi.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, konuya verdiği önemden dolayı Gündüz’e teşekkür etti ve yapılan çalışmaları özetledi.

Yedidalga’da yapılan hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre zararın yüzde 99’unun tarımsal boyutta olduğunun ortaya çıktığını anlatan Baybars, Lapta, Alsancak, Dikmen ve Girne’de yaşananlar için Afet Koordine Merkezi’nin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Lapta, Alsancak, Dikmen ve Girne’de selden zarar gören kişilerin maddi kayıplarının hemen hepsinin karşılandığını anlatan Baybars, Lapta ve Dikmen’de yol ve istinad duvarı çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan derelere yapılan ihlaller konusunda Girne’den başlayarak bir çalışma yapıldığını anlatan Baybars, dere yataklarına ve havzalarına yapılan ihlallerin tespit edildiğini söyledi. Baybars bu ihlallerle ilgili ileri işleme gidilmeye başlandığını dile getirdi.

Temizlik çalışmalarının da sürdüğünü dile getiren Baybars, Ciklos’ta biriken su için gölet çalışmasının sürdüğünü söyledi. Baybars, bu gölet çalışmasının başka bölgelerde de devam ettiğini dile getirdi.

Baybars, ülke çapındaki derelerle ilgili çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Afet Koordinasyon Merkezi’nin sadece devletin elindeki araçlarla değil özel şirketlerden hizmet alımı ile çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Baybars, çalışmaların yerinde de görülebileceğini kaydetti.

Baybars, Karpaz Emirnamesi ile ilgili tadilat çalışmasının tamamlandığını, Erenköy bölgesinde İmara açılan yerler konusunda hem fikir olunduğunu anlattı.

Baybars, Dipkarpaz bölgesinde kişisel malların kullanımıyla ilgili yeni bir çalışma istediğini, bunun kısa sürede tamamlanacağını ve emirnameye ilişkin açıklamanın yapılacağını söyledi.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali afetlere ilişkin tazminat yükünün ağır olduğunu ancak devletin bunu karşılamak durumunda olduğunu anlattı.

Devletin aciliyet gerektiren konulara istenen hızla müdahale edemediğini söyleyen Şahali, Kamu İhale Yasası’nda bu bağlamda gerekli değişikliklerin yapılması gerektiğini aktardı.

Genel Tarım Sigortası fonu güvencesine sahip alanlara ödemelerin yapıldığını ancak bu kapsamda olmayanlar bulunduğunu dile getirdi.

Şahali bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısıyla seracılığın tarım sigortası fonu kapsamında alınacağını aktardı ve bunun önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Erkut Şahali dere yatakları konusunda yapılan çalışmalara da değindi.

SUCUOĞLU

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu “Vakıflardaki Gelişmeler” başlıklı konuşma yaptı. Konuşmasına Dome Hotel’le ilgilibaşlayan Sucuoğlu konuyla ilgili YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun ifadelerine değinerek, milletvekili böyle bir teklif yapamaz dendiğini ancak geçmişte bunun örnekleri olduğunu aktardı.

Dome Hotel’de başarıdan bahsetmenin mümkün olmadığını ifade eden Sucuoğlu, otelin yüzde 3’lük kar marjıyla çalıştığını söyledi.

Sucuoğlu, sendikanın hisse sahiplerine 10 yılda bin 500 TL kar payı dağıttığını anlattı.

Dome Hotel sözleşmesiyle ilgili sıkıntılar olduğunu ifade eden Sucuoğlu, sözleşmenin apar topar yapıldığının ortada olduğunu dile getirdi.

Faiz Sucuoğlu, 2007- 2008 döneminde Vakıflar İdaresi’nin bir kişiye 400 bin Türk Lirası değerinde sahte fatura verdiğini ve faturanın sahte olduğuna ilişkin kendine bilgi verildiğini; ayrıca çok değerli iki halının kayıp olduğunu belirterek, suç duyurusunda bulunuyorum dedi.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman, yasalara göre böyle bir suç duyurusunda bulunulmasının mümkün olmadığını anlattı ve Sucuoğlu’ndan bu konuda polise başvurmasını istedi.

Erhürman, 2007-2008 dönemindeki bakanlar bu suç duyurusunda bulunulan konularla ilgili bir şey yapmazken, yıllarca bakanlık görevi yürütenlerin 2019’da kendisinden bu konuda bir şey yapmasını istendiğini söyledi.

Kendisinin Dome Hotel konusunda sorulan tüm sorulara yanıt verdiğini kaydeden Erhürman, sözleşme konusunda yapılan eleştirilerin yeni olmadığını belirtti.

Sözleşmenin yenilenmesi durumunda her bir maddesi konusunda hesap verebileceklerini ifade eden Erhürman, bu kadar senedir hükümette kalanların daha önceki sözleşmeyle ilgili kendisine soru sorulmasının tuhaf olduğunu ifade etti.

2008’de imzalanan Dome Otel sözleşmesinde yasaya aykırılık olması halinde neden fes edilmediğini soran Erhürman, “Bu model doğru ve adil şekilde korunmalıdır. Nasıl işlemesiyle ilgili koşulları ortaya koyuyorum. Sözleşmenin yenileneceğinin garantisi yok” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman Dome Hotel’deki yüzde 10 servis ücreti konusundaki eleştirileri de yanıtladı.

Erhürman, bu ücretin sendika tarafından dağıtılmak yerine direkt çalışanlara gitmesi gerektiğini de kaydederek, bu şekilde olmasının toplu iş sözleşmesiyle başladığını belirterek, bu konudaki görüşlerini paylaştı.

Tufan Erhürman, sözleşmenin ilk 10 yılında olan bitenlerle ilgili iddiaların mahkemelerde hak arama şeklinde devam etmesi gerektiğini söyledi. Erhürman, Dome Hotel’in statüsünün korunması, binanın inşa yapısının korunması, KTMMOB’un gerekli denetimi yapabilmesi, sendika yönetimi ve işletme yönetiminin tek isim olmaması, bağımsız dış denetçi denetimi gerektiğini, yüzde 49 hissenin güvence altına alınması gerektiğini kaydetti. Erhürman, modelin başarılı olmasını sağlanması için de performans kriterlerinin de sözleşmenin içinde olması gerektiğini anlattı.

Bütün bunların olmadığı bir sözleşme modelini savunamayacağını dile getiren Erhürman böyle bir sözleşme olmazsa sözleşmenin uzamasının mümkün olmadığını kaydetti.

2008 sözleşmesinde bu konularda eksiklik olduğunu dile getiren Erhürman, Vakıflar İdaresi’nin imzaladığı birçok sözleşmenin de ne Vakıflar İdaresi’nin haklarını, ne de binaları güvence altına almadığını dile getirerek bu ilkelerin diğer sözleşmelerde de yer alması gerektiğini söyledi.

SUCUOĞLU

Başbakan’ın ardından yeniden söz alan UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu araştırılacak binlerce dosya olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, suç duyurusunda bulunduğunu söylediği konunun zaten polise intikal ettiğini ancak dosyaların sonuçlandırılmadığını kaydetti.