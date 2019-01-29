İnternetin doğru kullanılması için ebeveynler nelere dikkat etmeli

Her yaştan insanın yaşamında çok büyük öneme sahip olan internet, bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi iletişim araçları, bilgiye hızlı erişim gibi olumlu yanlarının yanı sıra doğru şekilde kullanılmadığında özellikle çocuk ve ergenler açısından ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bu noktada ise yetişkin denetiminin önemi ortaya çıkıyor.

İnternet sitelerinde eğitsel amaçlı, bilgilendirici ve eğlendirici birçok içeriğin bulunduğunu ancak bununla birlikte çocuklara ve gençlere zarar verebilecek içeriklere sahip internet sitelerinin de fazla olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Figen Karaceylan Çakmakçı, “Bilinçsiz kullanıldığında internet ve bilgisayar çocuklarda, göz ve duruş bozukluklarına, arkadaşlardan uzaklaşıp bireyselleşmeye, yüz yüze iletişim becerilerinin gerilemesine, sosyal gelişimin olumsuz yönde etkilenmesine, yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin olumsuz yönde etkilenmesine ve oyunlara aşırı bağımlılık oluşmasına sebep olabilir” dedi.

ÖZEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ ÇOCUKLARA ANLATILMALI

İletişim araçlarını kullanım sürelerinin, ziyaret edilen sitelerin ya da oynanan oyunların içeriğinin çocuğun yaşına ve psikolojik gelişim düzeyine uygun olup olmadığının ebeveynler tarafından denetlenmesi gerektiğini söyleyen Çakmakçı, iletişim araçlarının kullanımını tamamen engellemek ya da nedenini açıklamadan çok katı kurallar ile kısıtlamak yerine ebeveynlere şu önerilerde bulundu:

Bu iletişim araçlarının hangi şekilde kullanılabileceği hakkında bilgi vererek,

Nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağını nedenleri ile açıklayarak,

Ne zaman ve ne kadar süre ile kullanılmasına izin verildiğini açıklayarak,

İzin verilmeyen içeriklerin sakıncalarından bahsederek,

Kendilerine uygun olan içeriği nasıl seçebilecekleri ile ilgili ipucu vererek,

İnternette kendilerini bekleyen tehlikeler konusunda onları bilinçlendirerek,

Özel bilgilerini vermemeleri gerektiğini hatırlatarak,

Zorla istenen hiçbir isteğe karşılık vermemelerini söyleyerek,

Bilgi almak için kullanacakları güvenilir kaynakları ebeveynleri ile birlikte seçmelerini ve bu listenin dışına çıkmamalarını sağlayarak, hem internetin doğru şekilde kullanımını sağlayabilir hem de çocukların bu konuda özdenetim kazanmasını destekleyebilirler.

Kullanımı giderek artan internet ve teknolojik araçların; çocuk ve ergenlerin kontrolsüz şekilde zaman harcadığı, fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden birçok olumsuz etkiye sahip araçlar haline gelmesini engellemek ve çocukların bu bilgi dünyasından faydalanmasını sağlayabilmek için anne babalara büyük rol düşmektedir.

Çocuklara iletişim araçlarının kullanımında iyi bir rol model olmak,

İnternet/bilgisayar ortamında karşılaşılabilecek risklerden çocukları uzak tutacak düzeyde bilgiye sahip olmak,

Sahip olunan bilgi ile çocukları da bilgilendirmek,

Bu araçların çocukların gelişim düzeyine uygun düzeyde ve zaman sınırlaması ile kullanımını sağlamak atılabilecek en önemli adımlardır.