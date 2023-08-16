Meclis’te nisap yok - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Ağustos 16, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Meclis’te nisap yok

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve bağımsız milletvekillerinin çağrısıyla bugün olağanüstü toplanan Meclis’e, Hükümet vekilleri gelmedi, Genel Kurul yapılamadı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, nisap olmadığı için toplantıyı kapattığını açıkladı.


Hatırlanacağı üzere; 10 Ağustos’ta 15 CTP’li vekil ve 2 bağımsız vekil, özel şirketlerle yapılan uzun vadeli anlaşmalar ve alınan idari kararlar ile kamu kaynaklarının tüketilmesi, ülke ekonomisinin çıkmaza sürüklenmesi ve halkın karşı karşıya bırakıldığı zorluklar” başlığıyla Meclis’e dilekçe vererek, olağanüstü toplantı çağrısı yapmıştı.

 

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Tags:Cumhuriyetçi Türk Partisimeclis genel kurulunisap
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