Mecliste başlıca sorunlar ve projeler görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor. UBP milletvekili Aytaç Çaluda, Tarım Bakanlığı’nın İcraatlarıyla ilgili konuştu. Çaluda, üretimden kopan kişilerin büyük şehirlere göç ettiğini belirterek, bunun yanlış politikalar yüzünden olduğunu ve ekonomiye zarar verdiğini söyledi.

Tarımın çok geniş alanlı bir sektör olduğunu ve kendisinin narenciye alanına değinmek istediğini dile getiren Çaluda, her geçen yıl narenciye sektörünün küçüldüğünü belirtti. Narenciye üretiminde en önemli giderin elektrik olduğuna işaret eden Çaluda, bugün insanlar evlerinde bile elektrik kullanamazken narenciye üretiminin nerdeyse imkansız olduğunu söyledi.

“SUYUN KULLANILMASIYLA İLGİLİ CİDDİ EĞİTİM GEREKLİ”

Çaluda, TC’den gelen suyun tarım alanında nerelerde kullanılacağını sorarak, bu suyun kullanılmasıyla ilgili ciddi bir eğitim gerektiğini kaydetti.

Narenciye gelir desteğinin de henüz açıklanmamış olmasını eleştiren Çaluda, mazot paralarının ödenmeyen kısmıyla ilgili de sitem etti.

Çaluda, narenciye üreticilerin tür değişikliği noktasında eğitilmesi gerektiğini belirterek, bu yıl pazarlama noktasından yaşanan sıkıntılara da değindi.

Çaluda, her hafta bir bakanlığın icraatlarını ele alıp, hükümet programındaki vaatlerin neden yapılmadığını soracağını söyledi. Çaluda, bu hafta Tarım Bakanlığını ele aldığını belirterek, Genel Kurulda bulunan Bakan Şahali’ye kürsüden 13 soru yöneltti.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Çaluda’yı yanıtladı.

Şahali, “Sayın Çaluda’nın varan serisinden haberdarız. Bu varanların bizi bir yere vardırmayacağı, Sayın Çaluda’nın yapılanları takip etmediği de aşikar” dedi.

Şahali, elektrikte yeni tarife ile enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve verim hedeflendiğini belirterek, tarımsal kayıtlı işletmelerin 10 kuruş destek almakta olduğunu anlattı.

Şahali, şu anda tek tarifede olan tarımsal işletmelerin elektrikte kademeli sisteme geçebileceğini aktardı.

“SUYUN KULLANIMIYLA İLGİLİ PROJELERİ DSİ YÜRÜTÜYOR”

Türkiye’den gelen suyun gerek evlerde gerek tarımda kullanımıyla ilgili projelerin DSİ tarafından yürütüldüğünü ifade eden Şahali, suyun tüm hanelere ulaşmasıyla DSİ’nin görevinin sona ereceğini kaydetti.

Tarım alanında kullanılacak su konusunda Türkiye’de çalışmaların sürdüğünü belirten Şahali, bu konuda TC Tarım Bakanı Pakdemirli ile yaptığı görüşmeye işaret etti.

TARIMSAL DESTEK…

Tarımsal destek konusunda konuşan Tarım Bakanı, desteklerin sadece bütçe olanaklarıyla değil rekolteyle de belirleneceğini söyledi.

Şahali, “Bazı kalemlerde desteği açıklamadık ama bu üreticinin desteklenmeyeceği yorumuna yol açmamalı” dedi.

Çaluda’nın Cypfruvex konusundaki iddiasının vahim olduğunu söyleyen Şahali, “Bu kürsüden iner inmez o kişi kimse onunla görüşelim. ‘Partiden onay çıkmadı senin ürünlerini alamam’ diyen kişiyi görelim. Seyahate hazırım. Bu hadsizliği yapmışsa emin olun bunun karşılığı olur. Bu doğru değilse siz nasıl bir açıklama yapacağını düşünün” şeklinde konuştu.

Şahali, elektrik konusuna değinerek, tarımsal işletmelerde tek tarife sisteminin yürürlükte olduğunu anımsattı.

Su konusundaki projeleri aktan Şahali, “Su anlaşmasını imzaladık deyip övünenlerin de bu anlaşmadan haberi olamadığı aşikar” şeklinde konuştu.

Tarım Dairesi, Hayvancılık Dairesi ve Veteriner Dairesi’ndeki laboratuvarların tam kapasite olduğunu belirten Şahali, “Gıda ve yem güvenliğiyle ilgili denetim faaliyetleri gelişiyor. Kamuoyu şeffaf şekilde bilgilendiriliyor. Üreticilerin neye dikkat etmesi gerektiğine dair eğitim faaliyetleri eksiksiz yapılıyor” dedi.

Bakan Şahali, entegre tarım ve çiftçi sistemi konusundaki çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Tarım Bakanı, “2012’de başlayan rivayet 2019’da hakikate ulaşacak” dedi.

PİLLİ: “HÜKÜMET TÜM YOLLARI MASAYA YATIRMALI”

UBP milletvekili Ali Pilli, sel konusunda konuştu. Pilli, “Son yıllardaki yağmurlar berekete değil felakete dönüştü” dedi.

Maddi ve manevi zarara neden olan sellerle ilgili derslerin alınmadığını söyleyen Pilli, “Artık gerekli tedbirler alınmalı” dedi.

Sellerin hemen hemen tüm bölgelerde etkili olduğunu belirten Pilli, Ciklos’ta hayatını kaybeden 4 genci andı. Pilli, Ciklos’taki çalışmaların tamamlanmamasını eleştirdi.

Hükümete, “kalıcı çözüm üretmesi” çağrısında bulunan Pilli, trafik kazalarına da işaret ederek, “Hükümet tüm yolları masaya yatırmalı. Çalışmalara başlamalı” dedi.

Özelikle yol kenarlarında oluşan otların kazalara neden olduğunu da belirten Ali Pilli, Lefkoşa-Güzelyurt yolunun alt yapısının son dönemde daha da bozulduğunu söyledi.

“Hatayı yapanla hatayı görüp düzeltmeyen aynı sorumlulukta” diyen Pilli, ülkedeki her türlü alt yapının, değişen iklim koşullarının gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Ali Pilli, selde zarar görenlerin kısa sürede tazmin edilmesini isteyerek, selden etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

ŞAHALİ: “ASLOLAN SORUNLARI GİDERMEK”

Tarım Bakanı Şahali yeniden söz aldı. Şahali, altyapıya ilişkin yığınla sorun ve ihmaller olduğunu söyledi.

Şahali, “Sorumlusunun kimin olduğunu tartışmak sorunları çözmüyor. Aslolan sorunları gidermek” dedi.

Tarım Bakanı Şahali, Ciklos’la ilgili önümüzdeki günlerde ihale sürecinin başlayacağını açıklayarak, “Son yüz yılın en fazla yağışını alan yılını yaşıyoruz. Ta Girne-Lefkoşa yolu yapılırken öngörülmeyen bir çalışma yapıyoruz. Projeyi bu kadar yağan yağış kadar miktar ve hızına göre yapacağız. Ciklos’taki bekleyiş bununla ilgili” dedi.

Değirmenlik-Dağ yolu konusunda konuşan Bakan Şahali, bu yolun bütünüyle yenilenmesi çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Şahali, hükümet olarak ihmallerin, kusurların giderilmesiyle ilgili hassasiyetlerine işaret ederek, “Bunlar bir günlük meseleler değil. KKTC gibi kaynakları sınırlı ve dezavantajlı bir ülkenin bu çalışmaları kısa süre içinde bitirmesi mümkün değil” dedi.

TC’nin yardımlarının önemine de işaret eden Şahali, seferberlik vurgusunda bulundu.

ZAROĞLU: “MECLİS KOLTUKLARI BOŞ… HÜKÜMET HASSASİYET GÖSTERMELİ ”

Daha sonra söz alan YDP milletvekili Bertan Zaroğlu, muhalefetin konuşma günü olan bugünde Meclis koltuklarının boş olduğunu, Şahali’nin her hafta olduğu gibi Genel Kurulda bulunarak soruları yanıtladığını söyledi.

Zaroğlu, “Özersay ve Şahali burada. Hükümet yetkilileri Mecliste değil. Bu konuda hassasiyet gösterilmeli” dedi.

Bertan Zaroğlu, hükümet yetkililerinin açıklamalarını “göz boyamak” olarak niteledi.

Zaroğlu, “Türkiye ile protokol imzalanmış olsa, bozulan sistemin düzeltilmesi ve reformlar için iyi bir fırsat doğacaktı” değerlendirmesinde bulundu.

Zaroğlu, “Türkiye’nin bundan böyle afaki vaatler ve içi boş söylemler karşısında KKTC’ye tek bir kuruş göndermesi mümkün değil” dedi.

YDP milletvekili Bertan Zaroğlu, bütçeyle ilgili değerlendirmede de bulunarak “Tablo vahim” ifadelerini kullandı.

Ekonomik örgütlerin zor durumda bulunduğunu her fırsatta ifade ettiğini belirten Zaroğlu, “Sektör temsilcileri hükümetin artık bir yol çizmesi gerektiğini söylüyor” dedi.

Hükümet ortakları arasında uyumsuzluk olduğunu savunan Zaroğlu, buna örnek olarak Özersay’ın açıklamasını gösterdi, “Taslağın oluşmadığını Sayın Özersay’dan öğrendik” dedi.

Zaroğlu, hükümeti, vatandaşların feryatlarını görmez ve duymazdan gelmekle suçladı.

GÜNDÜZ: “DENİZ SADECE PLAJLARDAN İBARET DEĞİL. CAN KURTARMA OPERASYONLARI ÖNEMLİ”

UBP milletvekili Menteş Gündüz de Genel Kurulda söz aldı. Gündüz, Kıbrıs Türk kıyı emniyeti ve gemi kurtarma şirketinin ülke için önemine değindi.

Gündüz, denizin sadece plajlardan ibaret olmadığını kaydederek, “Can kurtarma operasyonları önemli. Tatbikatların düzenlenmesi de bunun için” dedi.

Gündüz, kıyı emniyetinde istihdam edilen ve eğitimli olan 11 kişinin işten çıkarıldığını söyledi.

Menteş Gündüz, “Kötü yönetimlerin faturası 11 kişiye kesildi. 11 yetenekli denizcinin işine son verildi. Bu sorun çözülmeli” şeklinde konuştu.

Bu şirketin 18 yıldır Ulaştırma Bakanlığı altında olduğunu söyleyen, hisselerin yüzde 50’sinin KKTC’de, yüzde 49’unun da TC’de olduğunu anımsatan Gündüz, “Maddi imkansızlıklar bahane gösterildi. Bu insanlar işten çıkarıldı, yeniden işe alındı ve sonra yeniden durduruldu” dedi.

Gündüz, “Sorun bu hükümetten kaynaklanmıyor ama devlet devamlılık arz ediyor. Bu sorun bu hükümet döneminde çözülmeli” dedi.

Bakan Atakan’ın Türkiye’de olduğunu belirten Gündüz, “Sayın Bakanın görüşmeleri arasında Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi de var. Bu arkadaşlarımız da gündemde. Sayın Bakanın dönüşünü bekliyoruz. İnşallah bu soruna bir çözüm bularak döner ve insanlar görevlerine döner” şeklinde konuştu.

BEROVA’DAN 67. MADDE PROTESTOSU

Daha sonra söz alan UBP milletvekili Özdemir Berova, Meclisin hükümetin Genel Kuruldaki temsiliyle ilgili olan içtüzüğün 67. maddesini kürsüden okuyarak, “Hükümet her oturumda Mecliste bulunmak mecburiyetindedir” dedi. Berova, 67. Maddeyi defalarca okuyarak Meclis kürsüsünden hükümeti protesto etti.

Berova, “Hükümet iç tüzüğe aykırı hareket ediyor. Meclis Başkanı Meclisin şerefi ve onuru ve çalışma düzeni için adım atmalı. Bunu yapamıyorsa oturma ara vermeli ve gerekli koşulları sağlamalı” dedi.

Hükümet bu mecburiyeti yerine getiremiyorsa Meclis Başkanlığının bazı uygulamaları olmalı. Bu oturumun şu an devam etmesi iç tüzüğe aykırı. Meclis Başkanını hükümetin temsilini sağlamaya, yapamıyorsa oturuma ara vermeye ve bunu sağlamaya devam ediyorum” dedi.

Komite çalışmalarına işaret eden Berova, üst kademe yöneticilerinin komite toplantılarına katılmadığını, bu nedenle yeterli sorgulamayı yapamadıklarını söyledi.

Berova, “Başsavcılığın toplantılara Savcı göndermediğini” de söyledi.

BRT’nin Meclisi radyo kanalından aktarmadığını da belirten Berova, “Hükümetin sistematik şekilde muhalefetin sesini kısma çalışmasında olduğuna kalben ve ruhen inanmak istemiyorum. İçimizde şüphe uyandırılmasın. Hükümet bu konu üzerinde hassasiyetle durmalı” dedi.

CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları ile Berova arasından atışma oldu.