Meclis Genel Kurulunda ivedilik tezkereleri ele alındı

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak sunuşlara yer verildi.

Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkere ele alındı.

-Şahali

Konu hakkında ilk sözü alan CTP Grup Başkan Vekili, Milletvekili Erkut Şahali, bahse konu ivediliği talep edilen yasa tasarısıyla, ikiye bölünen kamu çalışanlarının üçe bölüneceğini söyledi.

Her çalışanın emeğinin karşılığının eşit adil bir şekilde alması gerektiğini ancak bu değişiklik yasa tasarısıyla bunun olamayacağını ifade eden Şahali, yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti.

-Şan

Maliye Bakanı Alişan Şan da, konunun sendikalarla görüşüldüğünü ve yasayı ivedilikle geçirecekleri sözü verdiklerini belirterek, Türkiye ve Başbakanlıkla yasa tasarısı hakkındaki görüşmelerin devam ettiğini ve tasarıyı komiteye taşımak niyetinde olduklarını söyledi.

Yeniden söz alan Şahali ise Türkiye ile müzakereyi gerektirecek bir mesele olmadığını söyledi. Yasa tasarısının komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurulda daha sonra Seçim ve Halkoylaması Geçici Kurallar Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkere ele alındı.

-Erhürman

İlk sözü alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yüksek Seçim Kurulu’nun belediye seçimlerinin selametle yapabilmesi ve Yüksek Seçim Kurulu’na gerekli sürenin tanınması için arzu ettikleri düzenleme olmasa da yasa tasarısına oylarının olumlu olacağını kaydetti.

Yasa tasarısının gerekçe kısmını eleştiren Erhürman, yasa tasarısının gerekçe kısmında belediye seçimlerinin ertelenmesinin meşru gibi gösterilmeye çalışıldığını söyledi.

Erhürman’ın konuşmasının ardından yasa tasarısının komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurul daha sonra Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkere ele alınmaya başlandı.

-Erhürman

Konu hakkında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, af yasasının bilindiği üzere istisnai durumlarda çıktığına işaret ederek, eğer af yasası çıkarılması artık normalleştiyse, ilgili yasanın değişmesi gerektiğini kaydetti.

Özel durumlardan kaynaklanan bir anomali oluştuğunda af yasası çıkarılamıyorsa, yasa değişikliği getirilmesi gerektiğini söyleyen Erhürman, yasa tasarısının geri çekilerek, tasarıya doğru dürüst gerekçe yazılmasını talep etti.

Tufan Erhürman, yasa tasarısının Maliye’ye üç beş kuruş para getirmesi için hazırlandığını belirterek, “Böyle af olmaz. Bunu çekin doğru dürüst gerekçe yazın. Meclisin iradesi saçma sapan bir duruma getiriliyor” şeklinde konuştu.

-Öztürkler

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, af yasasının en büyük gerekçesinin ülkedeki kayıt dışılığı artırmak amacıyla hazırlandığına işaret ederek, son zamanlarda çeşitli gerekçelerle ülkede bir çok insanın zor durumda kaldığının tespit edildiğini kaydetti.

E-otomasyon için 2 Kasım’da ihaleye çıkılacağına işaret eden Öztürkler, hukuksuzluğun önüne geçmek için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Öztürkler, bu yasanın, esas gerekçenin yabancıların kayıt altına alınması ve gerek pandemi, gerekse mali anlamda sıkıntı yaşayan kişilerin sorunlarına çözüm olabilmesi amacıyla hazırlandığını kaydederek, bunun af yasasının son olacağını söyledi.

Af konusunda bonkör davranılmadığın, yasalar çerçevesinde bir adım atılacağını ifade eden Öztürkler, vatandaşlık konusunda herhangi bir düzenlemeye gidilmediğini belirtti.

Öztürkler’in konuşmasının ardından tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurul daha sonra Belediyelerin Birleştirilesine İlişkin Özel (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkereyi ele almaya başladı.

-Erhürman

Konu hakkında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, konu hakkında açtıkları davanın devam ettiğine işaret ederek, bunun için konu hakkında yorum yapmayacağını ancak yasa tasarısına oylarının olumsuz olacağını söyledi.

-Öztürkler

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de, seçimlerin 25 Aralık 2022’te yapılması konusunda Meclis’te bir uzlaşıya varıldığına işaret ederek, burada yapılacak tek değişikliğin, seçim tarihinin 25 Aralık olarak değiştirilmesi olduğunu kaydetti.

İvedilik daha sonra oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurul daha sonra Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkere ele alınmaya başlandı.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konu hakkında yaptığı konuşmada, yasa tasarısının çok tartışmalı bir sürecin sonucunda önlerine geldiğine işaret ederek, konu hakkında yeterli istişare sağlanmadığını ifade etti.

Erhürman, yasa tasarısı sürecinde öğretmenlerle istişare edilmemiş olması nedeniyle ivediliğe oylarının ret olacağını kaydetti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasında konuların bugün gündeme gelmiş konular olmadığına işaret ederek, A ve B öğretmen ayrıcalığının kaldırılması yönünde fikir beyan eden bir çok öğretmen olduğunu söyledi.

Sendikalarla, katılımcı demokrasi adı altında yapılan görüşmelerde yasanın tamamının değiştirilmesi konusunda çalışma yapılmasının konuşulduğunu ifade eden Çavuşoğlu, sürekli kapatılması gündeme taşınan Atatürk Öğretmen Akademisi’nin sağlıklı şekilde geleceğe taşınması için ivedi olarak yasasının elden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kendisinin, kıdeme ve piramide çok değer veren bir kişi olduğunu, onun için A ve B öğretmen konusunun kendi için önemli olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, öğretmenlerin birikimlerinin önemine vurgu yaptı.

Yasanın tadil edilmesinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, yasaya göre kazanılmış maaş haklarında bir değişiklik olmayacağını, sadece ders yükününde değişikliğe gidileceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, yıllardır ilkokullara rehber öğretmen alınamadığını, yasada yapılan düzenlemeyle artık ilkokullara da rehber öğretmen alınabileceğine işaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, herkesin bu tasarıya destek vermesinin ülkenin yararına olacağına inanç belirtti.

Genel kurul daha sonra ivedilik tezkeresini oy çokluğuyla kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul daha sonra Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivediliğine iilişkin tezkerenin hükümet adına İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in geri çekilmesiyle devam etti.

Genel Kurul “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Onay) Yasa Önerisi”, “Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ile “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın genel kurulda 3. görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkereleri oy çokluğuyla kabul etti.

Genel kurulda daha sonra İç Tüzük 62. maddesi gereği yapılan konuşmalara geçildi.