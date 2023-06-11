Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Zorlu Töre başkanlığında saat 10.00’da toplanacak meclisin gündeminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı ile Yayın Yüksek Kurulu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel Kurul’da ayrıca, Bumerang Travel Ltd. Şti. Adına Kiralı Olan Emlakın Mevcut Mukavele Şartları Şartları Doğrultusunda ve Mukavelenin Kalan Süresi İçin Aylife İnvestment Ltd. Şti. Adına Devredilmesine İlişkin Karar Tasarısı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Kredi Kartı ve Banka Kartı ile Yapılan Perakande Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alınacak.

Genel Kurul’da milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine de yer verilecek.