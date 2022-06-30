Meclis Başkanı Töre, Birkan Uzun anısına düzenlenen maçı izledi

Güzelyurt Belediyesi Masterleri ile Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı, Birkan Uzun anısına düzenlenen karşılaşmada karşı karşıya geldi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Güzelyurt Belediye Başkanı MAhmut Özçınar da izlediği karşılaşma öncesinde küçük bir de anma töreni düzenlendi.

Anma töreninde konuşma yapan Birkan Uzun’un amcası İnal Uzun, Birkan Uzun’un anılarını yaşatmak adına bu organizasyona katkı koyan herkese teşekkür etti. İnal Uzun, Birkan Uzun’un her zaman anılarıyla hatıralarımızda yaşayacağını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de aileye taziyelerini sunarak “böylesi anı ve hatıralarla onu yaşatmak, ismini her zaman ileriye taşımak ve başka gençlere örnek olmasını sağlamak hepimizin görevidir” dedi.

Töre, Birkan Uzun ismini ilelebet yaşatmanın görevleri olduğunu belirtti ve “bugün buradayız yarın da diğer sosyal, kültürel, sportif etkinliklerle Birkan Uzun’un anısını yaşatmak üzere yine orada olacağız. Zirveye çıkıp KKTC bayrağı açması çok gurur verici bir şeydi. KKTC halkı mutluluktan uçarken çok erken ve çok acı bir haber aldık” dedi.

Karşılaşmada Cumhuriyet Meclisi takımında Meclis Eski Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, CTP Milletvekili Ongun Talat, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Eski Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç ile bazı Cumhuriyet Meclisi çalışanları yer aldı.