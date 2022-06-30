DAÜ Turizm Fakültesi “Kuzey Kıbrıs’ı keşfedelim” etkinliği gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, 23. Turizm Günleri kapsamında “Kuzey Kıbrıs’ı Keşfedelim” temalı etkinlik düzenledi. Gerçekleşen söz konusu etkinlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) özgü olan tarihi ve doğal güzelliklerin benimsenmesi adına DAÜ’de öğrenim gören öğrenciler Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke bölgelerini ziyaret etti.

Gambiya, Güney Afrika, Pakistan, Filistin, Uganda, Umman, İran, Türkiye Cumhuriyeti (TC) ve KKTC’den öğrencilerin katıldığı gezi kapsamında, Lefkoşa bölgesinde Girne Kapısı, Büyük Han, Belediye Pazarı, Bedesten ve Selimiye Cami ziyaret edildi.

Girne bölgesine gerçekleştirilen ziyaret sırasında ise öğrenciler ilk olarak Tatlısu bölgesindeki Minia Kıbrıs Müzesi’ni ziyaret etti. Ardından Girne Kalesi, Batık Gemi Müzesi’ni ziyaret etme fırsatı yakalayan öğrenciler KKTC’nin tarihi yerlerini yakından incelediler. Gazimağusa bölgesine gerçekleştirilen ziyarette Salamis Harabeleri, Muratağa, Sandallar ve Atlılar Şehitliği, St. Barnabas Manastırı ve Othello Kalesi gezildi.

Ziyaretlerde keyifli saatler geçiren öğrenciler Güzelyurt ve Lefke bölgesinde ise Arkeoloji ve Doğa Müzesi, Aziz Mamas Manastırı, Güzelyurt Çarşısı, Belediye Pazarı, Osmanlı Konakları, Cengiz Topel Anıtı, Soli Antik Kenti’ni ziyaret etti. Öğrenciler Yeşilırmak köyünde bulunan çilek bahçelerini de ziyaret ederek bahçelerden taze çilek toplama fırsatı yakaladılar.

Etkinlik sonunda, DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Turizm Günleri Genel Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso Kandemir Gazimağusa, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Lefke bölgelerini ilk kez ziyaret eden öğrencilerin bölge hakkında detaylı bilgi sahibi olduklarını, yerel lezzetleri tatma fırsatı yakaladıklarını ve keyifli saatler geçirdiklerini belirtti.