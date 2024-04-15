MEB: 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Geç Burs başvuruları 16-17 Nisan tarihlerinde yapılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Geç Burs başvurularının 16-17 Nisan tarihlerinde online olarak yapılabileceğini duyurdu.

Daire Müdürü Behçet Çelebi tarafından yapılan açıklamada, “Burs Tüzüğü’nün 6.maddesi uyarınca 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Geç Burs Başvuruları 16.04.2024- 17.04.2024 tarihlerinde http://yobis.mebnet.net adresinden online olarak yapılabilecektir” denildi.

Yükseköğrenim gören ve 2023-2024 Bahar Dönemi için burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerin, yukarıda belirtilen internet adresinde gerekli işlemleri tamamlayarak burs başvurularını yapabilecekleri belirtildi.

KKTC üniversitelerinde öğrenim gören ve 2023-2024 Güz Dönemi’nde burs hakkı elde eden öğrencilerin de, http://yobis.mebnet.net adresinden akademik bilgilerini güncelleyerek ve transkript ile Bahar Dönemi’ne ait öğrenci belgelerini sisteme yükleyerek burs başvurularını tamamlamaları gerektiği bildirildi.

T.C. ve 3.ülkelerde öğrenim gören ve 2023-2024 Güz Dönemi’nde burs hakkı elde eden öğrencilerin ise burslarının devamı için herhangi bir işlem yapması gerekmediği kaydedildi.