Maviş:İlkokul kitaplarının değiştirilmesi veya güncellenmesi ile ilgili hukuki süreç başladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, ilkokul kitaplarının değiştirilmesi veya güncellenmesi ile ilgili hukuki sürecin başladığını bildirdi.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Telif Hakları Tüzüğüne göre, kitapların değiştirilmesi için öncelikle yazarlardan izin alınması gerektiğini ifade ederek, Talim Terbiye Dairesi ve Bakanlığın yazarların izni olmadan kitapların virgülüne dahi dokunmasının yasa dışı olduğunu belirtti.

“Yapılan değişikliklerin pedagojik açıdan da sorunlu olması nedeniyle Milli Eğitim Yasası’nın 5’inci maddesinden 27’nci maddesine kadar olan maddelerine aykırı olduğunu” savunan Maviş, “Sosyal Bilgiler kitabında kadınlar ikinci plana itildiği için Kadınlara Karşı Tüm Ayrımcılıkların Önlenmesi Sözleşmesine de aykırılık vardır” dedi.

“Bunun kitapların güncellenmesi değil, doğrudan kültürel bir müdahale olduğunu” ileri süren Maviş, öğretmenlerin, bilimi ve bilimsel düşünceyi günlük hayatının merkezine koyarak, kültürel değerleri yerellik ilkesi ve yakından uzağa prensipleri çerçevesinde öğrencilerine aktarmaya devam edeceğini kaydetti.