Maviş: Sürdürülebilir yüz yüze eğitim için okullara yetki ve bütçe verilmeli

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası eğitim Sekreteri Burak Maviş , sürdürülebilir yüz yüze eğitimde sağlık ve güvenliğin en önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulayarak, okulların salgınla mücadele noktasında kılavuz ve yönergelere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın okul içi düzenlemelerde “Okul Pandemi Kurulu”na yetki ve bütçe vermesi gerektiğine dikkat çekerek, bütçe ve yetkinin olmadığı önerilerin, pratikte uygulanabilirliğinin zayıf olacağını kaydetti.

“Koruyun ve korunun” temel ilkesinden yola çıkarak okullarda sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturabilmek için bazı önerilerde bulunan Maviş, bu önerilen uygulaması çağrısı yaptı.

Öneriler şöyle:

“Tekrar içeren ve seyrekleştirme isteyen eğitim programları pandemi koşullarına göre revize edilmelidir.

Sosyal mesafe sorunu yaşayan okullarımızın aşağıdaki sorunlarını çözerek, öğrencilerin okulda bulunma süresinin eşitlenmesi. Ek derslik ( %32 ihtiyaç), Taşımacılık ( %50 kapasite), Tekli sıra (% 79 ihtiyaç), Öğrenci kotası ( okul nüfusunu uygun olan okullar ile paylaşma)

Sürdürülebilir Yüz Yüze Eğitim Kılavuzunun referans alınmalıdır.

Çocukların semptom göstermesi, temaslı olması halinde ailenin nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili bilgileri içeren taahhütnamenin aileler tarafından imzalanmalıdır.

Okula girişlerde Adapass uygulamasını kolaylaştıracak düzenlemenin yapılması.

Öğretmenler ve ailelerden düzenli test istenmelidir. Öğrencilerden belirli aralıklarla test istenmelidir.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarının uygulanabilmesi için ilgili materyallerin okullara düzenli gönderilmelidir.

Okulöncesinde taşımacılıktan dolayı okulda bekleyen çocuklar için ek okul taşımacılığı ile soruna pratikte çözüm bulunmalıdır.

Öğretmenlerin pozitif veya temaslı olması durumunda okuldaki eğitimin sürdürülebilmesi için geçici öğretmen görevlendirilmesi için yasal düzenlemeye gidilmelidir.

Kılavuzda ön görülmeyen sorunların çözümü için ‘Okul Pandemi Kurulu’ yetkilendirilmelidir.”