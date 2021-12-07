Maviş: Okullarda had safhada önlemler alınmalı

“Eğitimle ilgili alınan kararların bir kısmı, pratik ile uyuşmuyor”

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun eğitimle aldığı kararların bir kısmı okulların pratik uygulamaları ile uyuşmuyor” diyen Maviş, eğitimin planlaması vaka sayılarının bölgesel veya çevresel oranına göre okullara bırakılmalı ve okullara yetki ve bütçe verilmesi gerektiğini ifade etti. Maviş, “Bu noktada Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı yetki ve bütçe noktasında okullar için cömert davranmayacaksa, ‘gölge etme başka ihsan istemez’ mesajını vermek istiyorum” dedi.

“Son iki haftada okullarımızdaki bulaş oranı iki katına çıktı”

Okullardaki vakalarla ilgili konuşan Maviş, son iki haftada okullardaki bulaş oranının iki katına çıktığını ve bu bantta devam ettiğini söyledi.

Bu durumun kaygı verici ve daha sıkı önlemler alınması gerektiğinin habercisi olduğunu söyleyen Maviş, sözlerine şöyle devam etti:

“İki önemli noktaya dikkat çekmek isterim. Birincisi ilköğretimde zorunlu test yoktur. Sadece ailelerden aşılı ise 21 günde, aşısız ise 7 günde bir test göndermesi beklenmektedir. Zorunlu test olmadığı için her öğrenci düzenli test yapar diyemeyiz. İkincisi ise öğrencilerin %45’i seyreltilmiş eğitimden dolayı okulda aynı anda bulunmamaktadır. Bu iki önemli faktöre rağmen bulaş oranları orta eğitimle yakındır. İlköğretim öğrencileri arasında test sayısının düşük, vaka sayınının orta eğitim öğrencilerinin oranına yakın olmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’nın bir açıklaması olmalıdır.”

“Her hafta 23 bin ilköğretim kademesindeki öğrenci düzenli test yaparsa, vaka oranlarımız değişir mi?” sorusunu soran Maviş, güncel vakaları paylaştı:

“Son iki haftada Haspolat İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Şehit Yalçın İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Şht. Hüseyin Akil İlkokulu, Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu, Serhatköy İlkokulu, Yedidalga İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Konuklar İlkokulu, Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu, Ulukışla İlkokulu, Karakum Anaokulu, The Future American, Mağusa Suat Günsel İlkokulu, Mektebim İlkokulu, Doğa İlkokulu, Yakın Doğu İlkokulu, Alasya İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Dikmen İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu, Mormenekşe İlkokulu, Lefke İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu, Yeni Boğaziçi İlkokulu, Özgürlük İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Alsancak Anaokulu ve Lapta İlkokulu’ndan vakalar yoğunlaşmıştır. Diğer okullarımızda da bir-iki vaka ile her hafta bulaş görülmektedir.

Gönyeli İlkokulu’nda 56 öğrenci ve 1 öğretmen, 23 Nisan İlkokulu 26 öğrenci 2 öğretmen, Haspolat İlkokulu 12 öğrenci, Alsancak İlkokulu’nda 11 öğrenci, Alasya İlkokulu 2 öğretmen ile en çok vaka görülen okullarımızdır. Bu okullarda eğitim okul yöneticileri ve öğretmenlerin çabası ile devam etmektedir.”

“Gönyeli İlkokulu yeniden yüz yüze eğitime başladı”

Gönyeli İlkokulu’nda ilk vakaların görünmeye başlamasından itibaren Sağlık Bakanlığı’nın daha etkin denetim yapması konusunda ısrarcı olduklarını ifade eden Maviş, Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’nın süreç ile ilgili tutuk davrandığını söyledi.

Sendikal karar uyarınca eğitime bir hafta uzaktan devam edildiğini hatırlatan Maviş, öğrencilerin okul içinde daha fazla temasta olmasının, sağlık sorunları yaşamasının ve yüz yüze eğitimin uzun süreli sekteye uğramasının önüne geçtiklerini ifade etti. Maviş, “Bu kısa ara Gönyeli İlkokulu yeniden yüz yüze eğitime başlamasına fırsat tanımıştır.” dedi.

“Bakanlıklar ve sendikalar iş birliği yapmalı”

İlgili bakanlıkların yüz yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılmak istiyorsa eğitim sendikaları ile iş birliği yapması gerektiğini söyleyen Maviş, “Öğretmenlerimizin sahadaki tespitlerine koşulsuz destek olmalı, bulaş esnasında eğitimin planlanmasında okullara yetki ve bütçe vermelidir.” dedi.

“Oturma düzeni, tek sıra olmalı”

Alınabilecek önlemlerle ilgili de konuşan Maviş, İlköğretim Dairesi’ne bağlı bir okulda öğrenim gören her çocuğun haftalık düzenli test yapabileceği yönünde bir karar üretilmesi gerektiğini belirten Maviş, sosyal mesafe kuralı temel alınmalı ve tüm okullar bu kurallara göre eğitimi yeniden planlaması gerektiğini söyledi. Maviş, “Yan yana oturma düzeni yerine hedef tekli sıra düzeni olmalıdır.” dedi.

Kış aylarında okulların fiziki altyapısı kapı, pencere açarak eğitim yapma, bahçe kullanımı veya klima kullanmama gibi koşullara uygun olmadığına işaret eden Maviş, “Kapalı ortamlar bulaş riskini artıracaktır. Bu yüzden sınıflardaki öğrenci sayıları ve okul taşımacılığı seyreltilmiş bir şekilde dizayn edilmelidir.” dedi.

Maviş sözlerini şöyle noktaladı:

“Küçük dokunuşlar ve yetki paylaşımı ile covid okullardan uzak tutulabilir. Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’na çağrımız kalabalık öğrenci gruplarıyla sahada çalışan öğretmenlerimizin gözlem ve deneyimlerine değer vermeleridir.”