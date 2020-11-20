Maviş: Çocuk odaklı politikalara ihtiyacımız var

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Çocuk Hakları günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, hukuksal zemine rağmen, çocuk hakları ihlalleri konusunda mevcut araştırmaların, çocuğa yönelik şiddet ve ayrımcılık, istismar, cinsel sömürü vb. çocuk haklarına ilişkin ciddi ihlallerin olduğunu işaret ettiğini bildirdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) toplam 193 ülke tarafından imzalanmış ve en fazla ülke tarafından kabul gören uluslararası belge olma özelliğine sahip Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1996 yılından beri Kuzey Kıbrıs’ta da iç hukukta geçerliliği ve yaptırım gücü bulunduğunu belirtti.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Çocuk Hakları günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, hukuksal zemine rağmen, çocuk hakları ihlalleri konusunda mevcut araştırmaların, çocuğa yönelik şiddet ve ayrımcılık, istismar, cinsel sömürü vb. çocuk haklarına ilişkin ciddi ihlallerin olduğunu işaret ettiğini bildirdi.

Maviş, göçmen çocuklar, özel gereksinimli çocuklar, kimsesiz ve korunmasız çocuklar ve mülteci çocukların da hak ihlallerine maruz kaldığını ifade ederek, dünyanın birçok ülkesinde çocuk koruma politikalarının, mevzuatın önemli bir aracı olarak yaptırım gücüne sahip olarak tüm kademelerde çocukların haklarını koruma altına aldığını aktardı.

Sendikanın ve bu alanda çalışan örgütlerin birçok defa çocuk koruma politikalarının oluşturulması için girişimler yaptığını belirten Maviş, buna karşın, yasa yapıcıların önceliğinin bugüne kadar çocuklar olmadığını ifade etti.

Pandemi döneminde ortaya konan politikaların ve alınan kararların “çocuk dostu” olmadığını, salgının özellikle dezavantajlı gruplarda yer alan çocukların eğitim sorunlarını bir kez daha gün yüzüne çıkardığını savunan Maviş, bunun fırsat eşitsizliklerini ortaya serdiğine işaret etti.

Maviş şöyle devam etti:

“Eşitsizliklerin giderilmesi için hükümetin izlediği bir politika olmadığı gibi, çocuklara cihaz/internet temini, hijyen/korunma önlemleri ve yeni okul yapımları sivil toplumun ve hayırsever insanların inisiyatifine terk edilmiştir.

‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ eğitimciler olarak bizlere yoksulluk, çocuk refahı, çocuk hakları ve çocuk koruma gibi önemli konuları öğrencilerimizle paylaşmak adına önemli bir platform sağlar.

Çocuk olarak haklarının olduğunu, kendisi gibi diğer çocukların da haklarının bulunduğunu ve dünyamızda bazı çocukların daha savunmasız olduğunu ifade etmekle birlikte, diğer çocuklara yardımcı olma ve kendi sahip oldukları hakları takdir etmelerine yönelik eğitsel uygulamalar, öğretmenlerimiz tarafından bugünü fırsat bilerek çocuklarla gerçekleştirilmelidir.

Çocuklarımızın adil, eşit ve güvenli bir çevrede yaşamaları için; laik, bilimsel ve nitelikli eğitim hakkına kavuşabilmeleri için; daha güzel günler görebilmeleri için çalışmaya, bu yönde politikalar üretmeye devam edeceğiz.”