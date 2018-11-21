Türkiye

Matematik öğretmeni 6 öğrencisine istismardan tutuklandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde matematik öğretmeni 43 yaşındaki Ü.A., 6 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Cinsel istismar

DHA’nın aktardığı habere göre, Emet ilçesindeki bir ortaokulda okuyan 6 kız öğrenci, okul yönetimine ve ailelerine ücretli matematik öğretmeni Ü.A.’nın kendilerine sınıfta gusül abdestinin alınmasını anlatırken cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

İddiaların ardından ailelerin şikayeti üzerine Ü.A. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Ü.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı Cezaevi’ne gönderildi.

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