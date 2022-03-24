Masib Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği (MASİB) seçimli genel kurulu 23 Mart 2022’de Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Genel Kurula Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar ve Halkın Partisi Genel Sekreteri Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu’da katıldı.Tek aday olarak seçime giren Mehmet Tatar Başkan olarak seçildi. Akabinde yapılan oylama ile yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen ilk toplantıda Auto Trend Cyprus Trading Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Döveç As Başkan olarak seçildi.

Genel Kurul Sonrasında Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Mehmet Tatar genç, dinamik ve güçlü bir yönetim kurulu oluşturduklarını ifade etti. Sektörün gelişmesi, sektör temsilcilerinin yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması ve toplumun tüm kesimleri tarafından otomotiv sektörüne verilen önemin artırılması için çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Sektörün marka bilinirliğini artırarak sürekli gündemde olacaklarını söyledi. Siyasi, ekonomik ve ticari tüm alanlarda karar mekanizmaları ile dirsek temasında olarak MASİP üyelerinin haklarını koruyacak ve yüksek öncelikli sektörler arasında olmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Düzenli olarak tüm üyeler ile istişare halinde olup katılımcı bir yönetim politikası izleyeceğini vurgulayan Tatar, sektörün ekonomik olarak devlete olan katkısı ile, verilen önem arasındaki uçurumu ortadan kaldıracaklarını dile getirdi. Masib’in kurumsal kimliğini düzenleyeceklerini, dijital alt yapısını kuracaklarını, basılı ve yeni nesil dijital yayın organlarını etkili kullanarak birliği öncü bir sivil toplum kuruluşu haline getireceklerini belirtti. Mehmet Tatar sözlerini önceki yönetim kuruluna hizmetleri için teşekkür ederek tamamladı.