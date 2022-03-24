Kuzey Kore, şu ana kadarki en büyük uzun menzilli balistik füze denemesinde bulundu

Kuzey Kore şu ana kadar gerçekleştirdiği en büyük kıtalar arası balistik füze (ICBM) denemesinde bulundu ve kendi kendine getirdiği kısıtlamayı ihlal ederek 2017’den bu yana ilk defa uzun menzilli füze fırlatmış oldu.

Reuters’ta yer alan habere göre, Güney Kore ve Japonya genelkurmayı tarafından yapılan açıklamalarda Kuzey Kore’den fırlatılan cismin kıtalar arası balistik füze olduğu tespiti yer aldı.

Nükleer başlık taşıyabilen ICBM adı verilen uzun menzilli füzeler binlerce kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyorlar. Kuzey Kore’nin geliştirdiği füzeler ile ABD’yi vurabilecek menzile ulaşmaya çalıştığı tahmin ediliyor.

Japon yetkililer, “yeni tip” bir kıtalar arası balistik füze olduğu düşünülen füzenin 71 dakika havada kaldığını, 6,000 kilometre irtifaya ulaştıktan sonra fırlatma rampasından 1,100 km kadar uzağa düştüğünü açıkladılar.

Japonya sahil güvenliği, füzenin TSİ 09:44 itibarıyla ülkenin münhasır ekonomik bölgesi sınırları içine, karaya 170 km mesafede denize düştüğünü belirtti.

Bugün gerçekleştirilen denemede kullanılan füze, Kuzey Kore’nin 2017’de gerçekleştirdiği denemede kullandığı Hwasong-15 füzesinden daha yüksek irtifaya ve menzile ulaştı.

Hwasong-15 füzesi 53 dakika havada kalmış, 4,475 km irtifaya yükseldikten sonra fırlatma rampasından 950 km uzağa düşmüştü.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Suh Choo-suk denemeyi kınayarak, “BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali ve Kuzey Kore’nin uluslararası topluma taahhüt ettiği ICBM denemelerine getirilen kısıtlamalarından vazgeçildiği” gösterdiğini ifade etti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füzenin Pyongyang havalimanının bulunduğu Sunan’dan fırlatıldığını açıkladı.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin geçen hafta aynı havalimanında füze denemesinde bulunmuş, ancak füze kalkıştan kısa süre sonra infilak etmişti.