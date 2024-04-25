MASDER, 18’inci yaşını kutlama etkinliği düzenliyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Nisan 25, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

MASDER, 18’inci yaşını kutlama etkinliği düzenliyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), 18’inci yaşını kutlama etkinliği düzenliyor.

Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), 18’inci yaşını kutlama etkinliği düzenliyor.

Dernek başkanı Serdar Atai’nin verdiği bilgiye göre, kültürel miras ve çevre mirasını koruma amacıyla çalışan dernek, Cumartesi günü 10.30-16.30 saatleri arasında dernek binasında 18. yaş kutlamasını yapacak.


Bölgesel müzik grupları ve korolar eşliğinde gün boyu canlı müzik performanslarının yer alacağı MASDER avlusundaki etkinlikte, derneğin tarihinden kesitler projeksiyon eşliğinde sunulacak ve ziyaretçilerin çeşitli yiyecek-içeceği satın alabilecekleri stantlar bulunacak.

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Tags:MASDER
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