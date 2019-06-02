Diğer SporlarSpor

Masada göz doldurdular

2 Haziran 2019

Masa Tenisi Genç En İyi 8’ler Şampiyonası’nda Kezal ve Mehmet Şampiyon

Masa Tenisinde Genç En İyi 8’ler şampiyonası, dün federasyon salonunda gerçekleştirildi. Seyir zevki yüksek ve çekişmeli karşılaşmalara sahne olan şampiyonayı kızlarda Kezal Akçatepe, erkeklerde Mehmet Deveci şampiyon olarak tamamladı.

Şampiyona sonucunda dereceye giren sporcular şu şekilde:

Kızlar

1.Kezal Akçatepe (Girne Amerikan Üniversitesi)

2.Sude Köknel (Ferdi)

3.Sıla Harper (Girne Amerikan Üniversitesi)

4.Dilayda Tuğcan (Girne Amerikan Üniversitesi)

Erkekler

1.Mehmet Deveci (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

2.Burak Algül (Akdeniz Spor Birliği)

3.Baran Kantara (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

4.Ada Olgun (Yakın Doğu Üniversitesi)

Etiketler


İlgili Makaleler

Hentbol kraliçesini bekliyor

2 Haziran 2019

Avrupa’nın en büyüğü Liverpool

2 Haziran 2019

Yakın Doğu’dan ilk adım: 67-48      

2 Haziran 2019
Liverpool Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar şampiyonu Liverpool!

2 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı