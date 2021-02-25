Mars’taki toz bulutları mor parıltılar saçıyor

NASA’nın geçen hafta Mars’a ulaşan Perseverance uzay aracının, yakında Kızıl Gezegen’de olağanüstü bir doğa olayına tanıklık edeceği düşünülüyor.

Yeni bir araştırma, Mars’ta meydana gelen mevsimsel toz fırtınalarının, havadaki elektrik yüklü toz parçacıklarının çarpışmasıyla mor bir ışık yayabileceğini ortaya koydu. Bu manzaranın, fırtınanın uzay aracının indiği Jezero kraterinden geçtiği sırada görülebileceği tahmin ediliyor.

Çalışmanın başyazarı, Oregon Üniversitesi’nden Jeolog Joshua Mendez Harper, söz konusu renkli kıvılcımların Perseverance veya gelecekte Mars’a gidecek insanlara zarar vermeyeceğini, küçük ve zayıf olacağını söyledi.

Bununla birlikte, araştırmacılar Mars’taki elektrostatik kuvvetlerin varlığının, Kızıl Gezegen atmosferini ve gezegende yaşam olup olmadığını anlamalarını sağlayacağını söylüyor.

Livesicence’a kobuşan Mendez Harper, “Küçük kıvılcımlar, organik maddeleri etkileyebilecek kimyasalların üretimini kolaylaştırabilir” ifadelerini kullandı.

Mars’ta toz bulutları nasıl görünüyor?

İki yüzeyin birbirine sürtünerek elektriksel bir tepki oluşturması Dünya’da sık görülen bir durum. Örneğin patlayan volkanlardan çıkan gaz ve kül bulutlarında meydana gelen yıldırımlar, bu fenomenin çarpıcı bir örneği.

Öte yandan bu durumun, Mars’ın düşük basınçlı atmosferinde gerçekleştiğine dair doğrudan bir kanıt yok. Bu nedenle Mendez Harper ve meslektaşları Mars’taki koşulları simüle ettikleri bir deney tasarladı.

Gezegenlerle ilgili araştırmaların yayımlandığı Icarus isimli akademik dergide yer alan çalışmada araştırmacılar, Mars tozunu simüle etmek için, gezegende bulunan kayaçlarla benzer bileşime sahip volkanik bazalt taneleri kullandı.

Gezegenin atmosferindeki koşulları cam konteynerler içinde oluşturan ekip, toz parçacıklarının koteynerın duvarlarına değmeden çarpışmasını ve sürtünmesini sağladı.

Bunun sonucunda toz parçacıklarının parlamaya başladığı görüldü. Mendez Harper’a göre bu bulgu, Mars’taki toz fırtınalarının “elektriksel parlamalar” üretebileceğini gösteriyor.

Mars’ın atmosfer basıncı Dünya’dakinden daha düşük olduğu için yeryüzünde gözlemlenen uzun yıldırımların oluşması pek olası değil. O yüzden Mars’taki toz fırtınalarının kalın bulutların mor renkte parlamasına neden olacak minik kıvılcımlarla dolduğu tahmin ediliyor.

Méndez Harper, bu etkiye “korona parıltısı” dendiğini bildiriyor. Bu fenomen, Dünya’da bazı gök gürültülü fırtınalar sırasında gemi direğinin üzerinde de meydana geliyor. Denizciler buna “Aziz Elmo’nun ateşi” ismini veriyor.

Araştırmacılar, Perseverance gezgininin bu doğa olayının ilk görsel kanıtını Jezero Krateri’ni etkisi altına alacak bir sonraki fırtınada elde edebileceğini umuyor. Mendez Harper, düşüncelerini şöyle dile getiriyor: