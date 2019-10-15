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Mars’ta 4 milyar yıllık nehir yatağı bulundu

15 Ekim 2019

‘Kızıl Gezegen’ olarak da anılan Mars’ta 4 milyar yıllık nehir yatağı bulundu. Bilim dünyası Kızıl Gezegen’den gelen son fotoğrafı konuşuyor. 

Zira söz konusu kare Mars’ta bir dönem hayat olabileceği olasılığını güçlendirecek cinsten.

Mars Express adlı uzay aracı tarafından çekilen kareler Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yorumlandı ve Kızıl Gezegen’in bir dönem nehir yatağına ev sahipliği yaptığı bilgisine yer verildi.

Söz konusu fotoğrafta yer alan nehir yatağının yaklaşık 700 kilometre uzunluğunda olduğu belirtiliyor.

ESA, nehir yatağının bulunduğu vadiye Nirgal Vallis ismini verdi. Nehir yatağının Mars’ın ekvatorunun hemen güneyinde yer aldığı bildirildi.

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